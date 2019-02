Vecvagars Latvijas izlases netikšanā uz Pasaules kausu vaino atlēkušās bumbās, kā arī FIBA un ULEB konfliktu

Jau ziņots, ka Latvijas izlase šī gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra noslēdzošajā un izšķirošajā mačā izbraukumā ar rezultātu 80:74 (16:8, 20:23, 24:24, 20:19) uzvarēja Melnkalni, tomēr to nepaveica ar vajadzīgo deviņu punktu starpību, tāpēc ceļazīmi uz finālturnīru ieguva tieši melnkalnieši.

"Šajā ciklā darbs bija sarežģīts - izlases sietam cauri izgājuši 26 spēlētāji, ir parādījušās jaunas vērtības uz Latvijas basketbola kartes. Domāju, tas savā ziņā ir ieguvums. Protams, ļoti sāpīgi, ka nepiepildījām mūsu sapni un cerību aizbraukt uz Pasaules kausu. No emocionāla viedokļa spēlēs, kad piedalījās kaut viens ULEB Eirolīgas spēlētājs, zaudējām tikai vienu reizi - Spānijai izbraukumā. Šodien mums no Eirolīgas bija vislielākā pārstāvniecība, bet no finālturnīra sasniegšanas mūs šķīra viena metiena tiesa," pēc mača preses konferencē teica Vecvagars.

Runājot par pirmdienas spēli, Vecvagars norādīja, ka galvenais iemesls, kas neļāva noturēt svarīgo pārsvaru, bija atlēkušās bumbas pie sava groza.

"Lai arī centāmies turēt laukumā gana garu sastāvu, viņi vienalga guva daudz otrās iespējas punktu. Tas mums bija viens no galvenajiem uzstādījumiem spēles plānā - neļaut viņiem veikt atkārtotus metienus. Diemžēl nespējām to realizēt. Otrajā puslaikā bija problēmas spēlē viens pret vienu. Ļoti daudz pārkāpām noteikumus un palaidām viņus garām. Par to liecina fakts, ka pretiniekiem pa visu maču bija tikai piecas rezultatīvas piespēles," norādīja Vecvagars.

Mača izskaņā traumu guva neapšaubāms Latvijas izlases līderis Jānis Strēlnieks, un treneris teica, ka pašās beigās laukumā pietrūcis tieši viņa, taču speciālists nevēlējās komentēt spēlētāja savainojuma nopietnību.

Pirmdien laukumā nedevās izlases kapteinis Jānis Blūms, nesen pret Spāniju lieliski spēlējušais Aigars Šķēle un Rihards Lomažs.

"Visas spēles garumā spēlējām veiksmīgi un visu laiku atradāmies vajadzīgā pārsvara robežās. Spēlētāji, kuri bija laukumā, izpildīja savas lomas. Pēc cīņas ritējuma neprasījās iesaistīt kādu papildus basketbolistu, turklāt spēles temps nebija tik ļoti augsts, kas radītu milzīgas noguruma pazīmes," iemeslus, kāpēc rotācija nebija plašāka, minēja Vecvagars. "Ja temps būtu augstāks un vēl kādam būtu neveiksmīga diena, mēs šo vēl vienu spēlētāju būtu iesaistījuši. Katram no viņiem ir savi plusi un mīnusi."

Vecvagars uzsvēra, ka pirmdienas spēlē Latvijai izdevies ļoti labs sākums, turklāt arī aizsardzība bijusi ļoti labā līmenī.

"Šis vajadzīgais punktu skaits mums bija ļoti tuvu un speciāli paātrināt spēles tempu mums nebija vajadzības. Ja mačs būtu ritējis citādāk un mēs, piemēram, nonāktu iedzinējos, mēs mēģinātu paātrināt spēles tempu. Mākslīgi skriet, lai iegūtu +30, ir pārāk liels risks, jo tādā gadījumā mēs varam dabūt -10. Spēles tempa izvēle, manuprāt, bija pareiza. Jāņem vērā arī, kādos tempos spēlē spēlētāju pārstāvētie klubi, jo Pirejas "Olympiakos" nav no tām komandām, kas skrien un met pie pirmās iespējas," skaidroja Vecvagars.

Latvijas un Melnkalnes pirmajā savstarpējā spēlē Rīgā uzvaru ar 84:75 uzvarēja pirmdienas pretinieki.

"Domāju, mēs mājās pret Melnkalni zaudējām ar pārāk lielu pārsvaru. Varējām nospēlēt veiksmīgāk - vismaz starpība varēja būt mazāka. Konkrēti pateikt, ka pazaudējām ceļazīmi uz Pasaules kausu kādā konkrētā spēlē, mēs nevaram. Vienkārši kopā sakrājās vairākas lietas," uzskata Latvijas izlases galvenais treneris.

Daudzām Eiropas izlasēm šajā kvalifikācijas ciklā bija problēmas nokomplektēt labākos sastāvus, jo ir strīds starp FIBA un ULEB, kas organizē Eirolīgu, tāpēc šajā turnīrā nebija pārtraukumu valstsvienību mačiem. Līdz ar to vadošie spēlētāji nevarēja pievienoties savu nacionālo valstu komandām.

"Ja pirms kvalifikācijas turnīra izspēles kārtības maiņas būtu panākta vienošanās starp FIBA un ULEB, esmu pārliecināts, ka mēs būtu Pasaules kausā. Diemžēl tās ir lietas, ko nevaram ietekmēt. Gribētu, lai abas puses spēj vienoties par vienotu kārtību. Svarīgi, lai nebūtu šķēršļi, kādi ir šobrīd," uzsvēra Vecvagars.

Otrdien sanāks Latvijas Basketbola savienības (LBS) Treneru komisija, lai izvērtētu Vecvagara un viņa palīgu darbu šajā ciklā.

"Šobrīd ir pāragri spriest [par nākotni]. Rīt būs treneru komisija, un izrunāsim visus jautājums. Skaidrs, ka man ir savas domas, kur esam kļūdījušies un kur esam izdarījuši labu. Kļūdas pieļauj visi," neslēpa Vecvagars.

Latvijas valstsvienība pasaules čempionātos vēl ne reizi nav piedalījusies, turklāt tāda pati situācija ir arī Melnkalnei, kas līdz ar to šogad sacentīsies savā pirmajā finālturnīrā.

Pasaules kausa finālturnīrs no 31. auguta līdz 15. septembrim notiks Ķīnā.