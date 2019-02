Latvijas izlase savā laukumā pārpildītā "Arēnā Rīga" ar rezultātu 62:67 (14:25, 11:13, 16:13, 21:16) zaudēja Spānijas valstsvienībai.

Pasaules kausa finālturnīra sasniegšanai Latvijai pret melnkalniešiem pirmdien būs nepieciešama uzvara ar vismaz desmit punktu pārsvaru. Tiesa, valstsvienībai talkā varēs doties pieci ULEB Eirolīgas komandu basketbolisti.

"Paldies līdzjutējiem, kas tik lielā pulkā mūs atbalstīja. Sāpīgi zaudēt šādā atmosfēra. Paldies Dievam, šī nebija mūsu pēdējā iespēja. Veiksmīgi nospēlējot, varam izdarīt to, ko gribam. Domāju, pārāk ilgi un smagnēji meklējām savas iespējas uzbrukumā. Punkti nāca ļoti grūti. Tas nedaudz atņēma pārliecību, bet otrajā puslaikā uztvērām ritmu, tāpēc spēle kļuva skatāmāka un labāka," pēcspēles preses konferencē stāstīja Vecvagars.

Kopumā par aizsardzību komanda varot būt apmierināta, jo pret Spāniju ielaisti tikai 67 punkti, taču izšķirošajos brīžos tika pazaudētas atlēkušās bumbas pie sava groza.

"Lai šodien uzvarētu, mums bija jāspēlē daudz mērķtiecīgāk un pārliecinošāk uzbrukumā, tas mums dotu arī papildus stimulu aizsardzībā," teica Vecvagars,

Latvijas izlases sastāvā bija visi 12 basketbolisti, kuri pirmdien kopā ar komandu uzsāka treniņus, bet Artūrs Ausējs un Rolands Freimanis piektdien nespēlēja.

"Freimanis vakardienas treniņā sajuta sāpes muskulī. Sākumā likās, ka nekas nav traks, bet šodien no rīta sapratām, ka viņš spēlēt nevarēs. Par izmaiņām komplektācijā nākamajai spēlei vēl paziņosim. Uz Melnkalni lidos 12 basketbolisti," atzīmēja Latvijas izlases stūrmanis.

Tikmēr Latvijas izlases uzbrucējs Mareks Mejeris atzina, ka pārāk daudz tika zaudētas bumbas zem sava groza.

"Sākumā pārāk paļāvāmies viens uz otru un gaidījām, kad kāds kaut ko sāks darīt. Otrajā puslaikā tas bija Aigars Šķēle, bet pietrūka vēl kāds spēlētājs, kas varētu viņam pievienoties. Nevarētu teikt, ka necīnījāmies," secināja Mejeris.

Arī Spānijas basketbola izlases galvenais treneris Serhio Skariolo uzteica atmosfēru, kādā aizritēja mačs.

"Šis bija viens no iemesliem, kāpēc mūsu spēlētāji bija ar lielu enerģiju un gatavi cīnīties, lai gan jau esam kvalificējušies Pasaules kausam," teica Skariolo, kurš spēles pēdējās minūtēs asi diskutēja ar sekretariāta galdiņu, bet izspruka no tehniskās piezīmes. "Spēles beigās centāmies veikt taktiskās maiņas, bet sekretariāts domāja, ka viens no mūsu spēlētājiem grib nākt laukumā, lai gan tā nebija. Tomēr tā gadās."

Vēl šodien I apakšgrupas ietvaros Melnkalne viesos ar 76:74 (17:34, 9:6, 25:16, 25:18) pārspēja Ukrainu, bet Turcija savā laukumā ar 77:58 (11:17, 23:9, 24:16, 19:16) pieveica Slovēniju.

I grupas kopvērtējumā pēc 11 kārtām līdere ar deviņām uzvarām ir Spānija, bet par vienu panākumu mazāk ir Turcijai. Abas izlases jau ir nodrošinājušas iekļūšanu Pasaules kausa finālturnīrā. Tālāk ar septiņām uzvarām seko Melnkalne, sešas uzvaras ir Latvijai, kamēr Ukrainai ir piecas uzvaras. Savukārt pēdējā, sestā, ar diviem panākumiem ir Eiropas čempione Slovēnija.

Trīs labākās apakšgrupas komandas izcīnīs ceļazīmi uz Pasaules kausa finālturnīru.