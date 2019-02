19. februārī mājīgajās "Beerhouse Nr.1." telpās tika aizvadīts sporta pārzinātāju un erudītu sacensību "Sporta viktorīna" sestās sezonas fināls. Šoreiz izšķirošajā cīņā piedalījās 12 komandas, bet rīkotāji apsver, ka nākamsezon par trofeju izšķirošajā cīņā varētu sacensties jau 15 vienības, tādējādi vēl vairāk sajaucot gaisu jau ierastajiem līderiem.

Šis fināls bija īpašs vairāku iemeslu dēļ: cīņā par uzvaru iesaistījās četru iepriekšējo sezonu čempioni (neiekļuva komanda "Kobalts") un pirmoreiz “Sporta viktorīnas” vēsturē Finālspēlē uzvar komanda, kura reiz jau uzvarējusi – "Jeržābeks"!

Pēc fināla "Jeržābeka" pārstāvji atzina, ka panākumu nodrošināja ļoti līdzvērtīgs katra komandas dalībnieka pienesums, kas brīžiem ļāva pārzināt arī pārsteidzošus faktus. Lai arī pirms pēdējiem diviem raundiem bija nedaudz atgriezusies intriga, tomēr izdevās savākt prātus un perfekti aizvadīt jauno raundu, kas sākotnēji šķita būs nepaceļams laika trūkuma dēļ. Nobeigumā izdevās pielikt treknu punktu ar audio/video raundu un nodrošināt stabilu uzvaru.

Komanda „Fireball” vairākas sezonas pēc kārtas pirms finālspēles tiek atzīta par galveno favorīti, bet vēl nav izdevies šo titulu iegūt. Šajā sezonā viņi bija pārsaukušies par „Leverkūzenes Fireball”. Paši pirms fināla gan smējās, ka likt uz Leverkūzenes uzvaru ir gana aplami, tāpēc pēc sava labākā fināla, kurā iegūta otrā vieta atzina, ka no šī papildinājuma nosaukumā atteiksies un nākamsezon jau centīsies izcīnīt čempiontitulu finālā.

Iepriekšējās sezonas čempioni "Nobody ***** with Jesus" pēc spēles atzina, ka "Sporta viktorīnas" finālu var vērtēt ar lielu plusa zīmi, it īpaši no organizatoriskās puses, cenšoties katru reizi finālu padarīt aizraujošāku. Pati spēle, kā finālam pieklājas, bija sarežģītāka, bet ne velti, ja jau sapulcējušās zinošākās komandas. Viņu komandai spēles pirmā puse šķita nedaudz sarežģītāka, kas arī atspoguļojās rezultātā, bet kā "Sporta viktorīna" atkārtoti pierādījusi, pie pirmās neveiksmes uzreiz plinti krūmos mest nedrīkst, un atliek vien turpināt aktīvi cīnīties par punktiem, jo nekad nevar zināt, kur konkurenti var aizķerties. Tas arī veiksmīgi izdevās un, vērtējot pēc spēles sākuma daļas, izcīnītā ceturtā vieta ir labs rezultāts, lai arī neizdevās aizstāvēt titulu.

Regulārās sezonas čempioni „Džamolidins Abdužaparovs” šoreiz startēja bez viena no saviem pamatsastāva dalībniekiem un finālā netika TOP3. Viņi pēc fināla nonākuši pie secinājuma, ka komandai nav enciklopēdisku zināšanu, bet tiek aptverts diezgan plašs sporta veidu klāsts, tāpēc arī regulārajā sezonā izdodas parādīt stabilu sniegumu. Šoreiz puiši atzīst, ka, viņuprāt fināls ir vairāk bijis ”Jeržābeka” un Ginta Rasas ("Fireball") lauciņā, kas arī atspoguļojas rezultātos. Viņi atzīst, ka "Sporta viktorīna" ir viņu kaislība un turpmāk arī sastādīs nopietnu konkurenci citām komandām.

Saistītās ziņas Latvijas hokeja izlasi norakušais čehu tiesnesis Jeržābeks tiesās KHL mačus. VIDEO Bēdīgi slavenā hokeja tiesneša Jeržābeka vārds atstāj vēl vienu ierakstu Latvijas sporta vēsturē Kas noticis ar tiesnešiem, kuri norakuši Latvijas hokeja izlasi?

Šoreiz finālā ierasto 11 raundu vietā tika aizvadīti 12. Kā jauninājums finālā bija raunds, kurā jāatrisina krustvārdu mīkla ar 12 jautājumiem, kur katra atbilde dod puspunktu. Komandas bija sajūsmā par šādu jauninājumu, bet priekš pirmās reizes nedaudz par sarežģītu, kā arī 7 minūtes esot daudz un maz vienlaicīgi pie šāda raunda. Jāpiemin, ka mīklā atbildes bija jāraksta 2 valodās, kas daudziem nešķita labs risinājums. Tajā brīdī, kad jāiespringst uz atbilžu domāšanu, tad esot ļoti grūti pārslēgties no vienas valodas un otru. Jāatzīst gan, ka divām favorītkomandām izdevās ātri un bez kļūdām atrisināt visas 12 atbildes (“Naģeždas kausā” gandrīz perfekti bija “FC Dzvina” – 11 no 12).

„Japānas beisbola izlase” finālā izcīnīja 3. vietu un par finālu izsakās dzejā:

Viktorīna atkal cauri,

Spridzināja gudrie pauri,

Uguns dziru daži lēja,

Jeržābeks gan uzvarēja...

Dienu pēc fināla norisinājās sezonas noslēdzošā viktorīna - vēl viens jauninājums - "Naģeždas kauss".

Tajā piedalījās komandas, kas neiekļuva finālā un varēja izbaudīt teju identisku fināla spēli un atmosfēru cīņā par nedaudz mazāku kausu.

20 komandu konkurencē pārliecinoši uzvarēja un Sporta viktorīnas "Naģeždas kausu" ieguva komanda "FC Dzvina", kuras pārstāvji startē dažādos erudīcijas konkursos arī ārpus sporta tematikas.

Jāatzīmē, ka viņi ar savu sasniegto rezultātu finālā būtu dalījuši tikai 9. vietu, kas tikai vēlreiz pierādīja, ka finālisti bija savā vietā.

“Sporta viktorīnas” organizatori vēlas pateikt lielu paldies visām 57 komandām, kas ir jauns rekordskaits, par uzticību, aizrautību un konkurences radīšanu jau sešu sezonu garumā.

Īpaša pateicība mūsu lieldraugiem 11.lv par atbalstu šajā sezonā un atbalstītājiem: mājvietai - alus krogam "Beerhouse Nr.1.", tiesraides.lv / Sportacentrs.com filmēšanas brigādei, lāzerpeintbola parkam "Laserdog.lv", izdevniecībai "Rīgas Viļņi" un portālam Jauns.lv, ACME Film Latvija, ACME Latvia, Felici - Muesli Graci, "Vingruma klubam", autofotoorientēšanās pasākumam "Braincar", galda spēļu uzņēmumam "Kurland" "Woodcake - Kokmaizītes", "Tallink Latvija", HK "Kurbads" un visiem pārējiem, kas bija un ir ar mums!

Uz tikšanos septītajā sezonā, kas atsāksies jau 18. martā.

Info par pasākumu un pieteikšanās jaunām komandām šeit: facebook.com/sportaviktorina, instagram.com/sportaviktorina vai arī e-pastā info@viktorina.lv