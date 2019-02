Sevastova atgriežas karjeras rekordpozīcijā; Gulbim vēl desmit vietu kāpums

Sevastova pirmo reizi uz pasaules ranga 11. vietu pakāpās oktobrī, turklāt šajā pozīcijā viņa noslēdza pagājušo gadu, pēc tam piedzīvojot nelielu kritumu. Latvijas pārstāve ir arī ļoti tuvu pirmajam desmitniekam, no kā viņa atpaliek tikai 81 punktu.

Tiesa, svētdien Sevastova cieta zaudējumu Dubaijas WTA "Premier" sērijas turnīra pirmajā kārtā, tādējādi vismaz uz laiku atvadoties no cerībām iekļūt pirmajā desmitniekā.

Tikmēr Latvijas otrā rakete Aļona Ostapenko pasaules rangā saglabājusi 22. vietu, ko viņa ieņem jau kopš novembra sākuma.

Pēc Francijas atklātā čempiontitula neaizstāvēšanas pagājušā gada jūnijā Ostapenko zaudēja vietu ranga labāko desmitniekā, kur uz dažām nedēļām atgriezās augusta/septembra mijā, bet pēc tam sekoja pakāpeniska lejupslīde uz 22. vietu.

Arī Ostapenko sacentīsies Dubaijas turnīrā - tā pirmajā kārtā viņa pirmdien tiksies ar kvalifikāciju pārvarējušo amerikānieti Dženiferu Breidiju, kura ir pasaules 117. rakete.

Abas Latvijas vadošās tenisistes bija stūrakmeņi iekļūšanai pārspēlēs par vietu Federāciju kausa Pasaules pirmajā grupā. Šomēnes Rīgā Latvijas komanda Pasaules otrās grupas pirmās kārtas duelī ar 4-0 pārspēja Slovākiju, bet pārspēlēs pretī stāsies Vācija.

Savukārt Latvijas trešā rakete Diāna Marcinkēviča jaunākajā WTA rangā saglabājusi 275. pozīciju. Tikmēr 18 gadus vecā Daniela Vismane zaudējusi trīs vietas un ieņem 648. pozīciju.

Tikmēr pasaules ranga pirmajā desmitniekā notikušas vairākas izmaiņas.

Pēc uzvaras Austrālijas atklātajā čempionātā uz pirmo vietu pasaules rangā pacēlās Naomi Osaka, kura līdz ar to kļuvusi par vēsturē pirmo Japānas tenisisti pasaules ranga pirmajā vietā. Uz otro vietu no trešās pakāpusies iepriekšējā pasaules ranga līdere Simona Halepa no Rumānijas, kura pirmajā vietā iepriekš bija 48 nedēļas, kamēr trešā tagad ir amerikāniete Sloeina Stīvensa, viņai arī veicot kāpumu par vienu pozīciju. No otrās vietas uz ceturto noslīdējusi Austrālijas atklātā čempionāta fināliste Petra Kvitova no Čehijas, kamēr piektā joprojām ir viņas tautiete Karolīna Plīškova.

Veicot kāpumu par vienu pozīciju, sesto vietu ieņem Jeļina Svitoļina no Ukrainas, bet uz septītā tagad ir vāciete Angelika Kerbere. Astotajā pozīcijā iekārtojusies nīderlandiete Kiki Bertensa, kamēr devītā joprojām ir baltkrieviete Arina Sabaļenka. Savukārt pirmo desmitnieku noslēdz pieredzējusī amerikāniete Serēna Viljamsa, kura pakāpusies par vienu vietu, bet starp desmit vadošajām tenisistēm vairs nav Dānijas pārstāves Karolīnas Vozņackas, kura noslīdējusi uz 14. pozīciju.

Aizvadītajā nedēļā Beļģijas tenisiste Elise Mertensa triumfēja Dohas WTA "Premier" turnīrā, kura finālā ar 3-6, 6-4, 6-3 pieveica Halepu. Mertesa no pasaules ranga 21.vietas pakāpusies uz 16.

Tikmēr dubultspēļu rangā Sevastova ir 62. vietā, pakāpjoties par vienu pozīciju, kamēr Ostapenko pēc Dohas titula neaizstāvēšanas zaudējusi uzreiz 29 vietas un atrodama 66. pozīcijā. Savukārt Marcinkēviča pakāpusies par vienu pozīciju un ieņem 223. vietu.

Tikmēr Latvijas pirmā rakete vīriešu tenisā Ernests Gulbis jaunākajā ATP rangā pakāpies par desmit vietām un tagad ieņem 74. pozīciju.

Pēc neveiksmīga Austrālijas atklātā čempionāta, kurā Gulbis veselības likstu dēļ izstājās pirmajā kārtā, viņš šomēnes piedalījās ATP turnīros Monpeljē un Roterdamā, kur pamatturnīros pārvarēja pa vienai kārtai. Savukārt šonedēļ viņš piedalīsies Marseļas "ATP World Tour 250" sērijas turnīrā, ko sāks pret mājinieku Igo Umbēru (ATP 75.).

Šī gada sākumā Gulbis aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam Indijā notikušajās Punes "ATP World Tour 250" sērijas sacensībās, kas viņam no ranga pirmā simta beigām ļāva pakāpties uz 83. pozīciju.

Tikmēr Latvijas otrā rakete ir Mārtiņš Podžus, kurš atkāpies par divām vietām un ieņem dalītu 612. pozīciju. Tiesa, līdz ar ranga reformu viņš zaudēja 80 no iepriekš nopelnītajiem 83 punktiem. Šie atlikušie trīs punkti tika iegūti pavasarī, kad Podžus startēja "Challenger" sacensībās Ķīnā. Ja netiks iegūti jauni punkti, arī viņam rangs būs jāatstāj.

Savukārt rangā kopš gada sākuma vairs nav atrodami Roberts Grīnvalds, Artūrs Lazdiņš, Jānis Podžus un Mārtiņš Rocēns.

Tikmēr ranga pirmajā desmitniekā lielas izmaiņas nav notikušas.

Rudenī pēc divu gadu pārtraukuma planētas pirmās raketes godā atgriezās serbs Novaks Džokovičs, kurš turklāt pēc gūtās uzvaras Austrālijas atklātajā čempionātā ir vēl vairāk nostiprinājies līderpozīcijā. Otrais joprojām ir Serbijas pārstāvim finālā zaudējušais spānis Rafaels Nadals, kamēr trešais ir Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs, kuram seko argentīnietis Huans Martins del Potro un Kevins Andersons no Dienvidāfrikas Republikas, viņiem attiecīgi ieņemot ceturto un piekto pozīciju.

Uz sesto vietu no septītās pakāpies japānis Kei Nišikori, kurš uzvarēja Gulbi Roterdamas turnīra otrajā kārtā, bet septītais, zaudējot vienu pozīciju, ir šveiciešu leģenda Rodžers Federers. Astotais joprojām ir austrietis Dominiks Tīms, kamēr devītais ir amerikānis Džons Isners. Savukārt pirmo desmitnieku noslēdz horvāts Marins Čiličs.

Roterdamas "ATP World Tour 500" sērijas turnīrā uzvaru guva Francijas tenisists Gaēls Monfiss, kurš finālā ar 6-3, 1-6, 6-2 pārspēja Stanu Vavrinku no Šveices, kamēr mazāk prestižajos 250 punktu turnīros Ņujorkā un Buenosairesā triumfēja attiecīgi amerikānis Reilijs Opelka, tikdams pie sava pirmā ATP titula karjerā, un itālis Marko Čekinato.

Dubultspēļu rangā pēc reformas atrodami tikai divi Latvijas tenisisti - brāļi Jānis un Mārtiņš Podži, kuri ieņem attiecīgi 734. un 748. pozīciju.