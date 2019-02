Menedžere atklāj daudz nezināmā par Šūmaheru: "Mihaēls un Korīna bija ideāls pāris, un tādi viņi ir joprojām!"

Jau no 2000. gada kopā ar autosporta leģendu Mihaēlu Šūmaheru ir viņa menedžere, bijusī žurnāliste Sabīne Kēma, kura podkāstā "Beyond The Grid" pastāstījusi par Pirmās formulas (F-1) septiņkārtējo pasaules čempionu un viņa nevēlēšanos pēc smagā negadījuma parādīties sabiedrībā.