"Real" laimīga uzvara Amsterdamā; "Hotspur" Londonā grauj "Borussia"

"Real" viesos ar 2:1 (0:0) izrāva uzvaru pār Nīderlandes klubu Amsterdamas "Ajax", uzvaras vārtus trīs minūtes pirms pamatlaika beigām gūstot Marko Asensio, kamēr Totenhemas "Hotspur" Londonā ar 3:0 (0:0) sagrāva Vācijas bundeslīgas līderi Dortmundes "Borussia".

Spēle Amsterdamā sākās nedaudz negaidīti - ar lielu "Ajax" komandas spiedienu, Nīderlandes vienībai kontrolējot bumbu "Real" laukuma pusē. Pirmais bīstamais moments radās devītajā minūtē pie "Real" vārtiem, kad Nusara Mazrauī sistā bumba lidoja nedaudz garām vārtu stabam. Mirkli vēlāk jau "Ajax" vārtsargs Andrē Onana glāba pēc Vinisiusa Žuniora sitiena.

Puslaika vidū "Ajax" bija tuvu vārtu guvumam, jo Dušans Tadičš noribināja vārtu stabu. Ērika ten Hāga vadītā "Ajax" komanda turpināja spēlēt agresīvi un šķietami panāca savu, jo 37. minūtē Nikolass Taljafiko guva vārtus pēc viesu vārtsarga Tibo Kurtuā kļūdas izgājienā, taču vēlāk pēc VAR sistēmas noskatīšanās slovēņu tiesnesis Damirs Skomina lēma, ka Kurtā tika kavēts un precīzais sitiens netika ieskatīts. Zīmīgi, ka šie bija pirmie video tiesneša asistenta sistēmas neieskaitītie vārti Čempionu līgā.

Otrais puslaiks sākās ar "Real" presingu, un spēles 50. minūtē tuvu vārtu guvumam bija Karims Benzemā, taču sitienu atvairīja Onana. Minūti vēlāk jau "Ajax" brazīlietis Davids Neress bija tuvu vārtu guvumam, izgājienā pret Kurtuā uzsitot virsū beļģu vārtsargam. Spēles rezultāts tika atklāts 60. minūtē, kad pēc Žuniora piespēles vārtus guva Benzemā, raidot bumbu vārtu devītniekā.

Pēc gūtiem vārtiem "Real" nosēdās aizsardzībā un ļāva "Ajax" veidot savus uzbrukumus. Vienā no tiem Hakims Ziječš lika sanākušajiem līdzjutējiem gavilēt. Davids Neress veica precīzu piespēli soda laukuma vidū un Marokas izlases spēlētājs nekļūdīgi sita vārtu apakšējā stūrī. "Ajax" komanda turpināja kontrolēt spēles gaitu, pastāvīgi veidojot uzbrukumus caur flangiem, taču vārtus guva "Real", trīs minūtes pirms pamatlaika beigām Marko Asensio pēc Daniela Karvahala piespēles panākot 2:1.

Tikmēr Londonā notikušajā duelī pirmajā puslaikā vislabākā vārtu gūšanas iespēja bija viesiem - spēles 45. minūtē ar galvu sita franču aizsargs Dans Aksels Zagadū, kura kreisajā stūrī sisto bumbu atvairīja viņa tautietis Igo Lorī.

Otrā puslaika sākumā, 47. minūtē vadībā izvirzījās "Hotspur" futbolisti, pēc beļģu aizsarga Jana Vertongena no kreisās malas veiktas izcilas piespēles precīzi sitot dienvidkorejietim Honmiņam Sonam. Puslaika turpinājumā līdz pēdējai desmitminūtei bīstamu momentu pie vārtiem nebija līdz astoņas minūtes pirms pamatlaika beigām Vertongens pēc centrējuma uzbrukuma smailē saņēma bumbu un no tuvas distances raidīja to tīklā. Pašlaik 31 gadu vecajam Vertongenam šie bija pirmie vārti Čempionu līgā.

Tiesa, gūtie vārti neapstādināja mājiniekus, četras minūtes pirms pamatlaika beigām spāņu uzbrucējam Fernando Ļorentem pēc stūra sitiena vēlreiz sarūgtinot "Borussia" vienību un pieliekot punktu pārliecinošai londoniešu uzvarai.

"Ajax" vienība UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālā iekļuvusi pirmo reizi kopš 2005./06. gada sezonas, bet iepriekšējo reizi tā ceturtdaļfinālu sasniedza pirms 16 gadiem. Turklāt Amsterdamas klubs Madrides "Real futbolistiem ir zaudējis pēdējās septiņās savstarpējās spēlēs, kopumā ielaižot 22 vārtus un iesitot tikai trīs.

Tikmēr karaliskais Spānijas klubs iepriekšējos trīs gados ieguvis UEFA Čempionu līgas uzvarētāju titulu, bet šosezon tā sniegums pēc portugāļu superzvaigznes Krištianu Ronaldu un galvenā trenera Zinedina Zidāna aiziešanas bijis nestabils. Tiesa, "Real" astotdaļfinālā iekļuvis katru reizi kopš šīs kārtas izveides 2003./04. sezonā, turklāt neveiksmi šajā fāzē nav piedzīvojis jau deviņus gadus.

Lai iekļūtu šīs sezonas UEFA Čempionu līgas grupu turnīrā, "Ajax" pārvarēja kvalifikāciju, bet pamatsacensībās startēja teicami - sešās spēlēs netika piedzīvots neviens zaudējums, jo tika gūtas trīs uzvaras un tikpat reižu spēlēs neizšķirti, kas kopvērtējumā lika piekāpties tikai Vācijas flagmanim Minhenes "Bayern".

Savukārt "Real grupu turnīrā guva četras uzvaras un divreiz zaudēja, kas kopvērtējumā ļāva būt labākajai komandai.

"Ajax" vienība 33 reizes kļuvusi par Nīderlandes čempioni, bet par labāko komandu Eiropā tā kļuvusi četras reizes, turklāt 1995. gadā uzvarēja arī UEFA Čempionu līgā. Tikmēr "Real" arī 33 uzvarējusi Spānijas līgā, bet par kontinenta spēcīgāko klubu tas kļuvis 13 reižu, kas ir visu laiku labākais sasniegums.

Abu komandu atbildes cīņa Madridē notika 5. martā.

Tikmēr "Hotspur" vienībai pašlaik Anglijas premjerlīgā ir trīs uzvaru sērija, lai gan tā spēlējusi bez saviem līderiem Herija Keina un Deles Alli. Savukārt Dortmundes komandai klājies pieticīgāk, jo pēdējās trīs cīņās pie uzvaras nav izdevies tikt - divi neizšķirti un viens zaudējums.

Abas komandas pēdējos gados savā starpā gan spēlējušas regulāri. Vēl 2015./16. gada sezonā UEFA Eiropas līgas astotdaļfinālā "Borussia" divu maču summā triumfēja ar pārliecinošo 5:1, taču pērn "Hotspur" revanšējās jau UEFA Čempionu līgas grupu turnīrā, gūstot uzvaras ar 3:1 un 2:1.

Apakšgrupu turnīrā Dortmundes komanda izcīnīja pirmo vietu A grupā, sešos mačos tiekot pie četrām uzvarām, viena neizšķirta un viena zaudējuma. Tikmēr "Hotspur" ar lielām grūtībām kvalificējās izslēgšanas turnīram, jo tai B grupā bija vienāds punktu skaits ar trešajā vietā palikušo Itālijas klubu Milānas "Inter", taču Anglijas komandai bija labāka vārtu attiecība.

Šī ir tikai trešā reize, kad "Hotspur" iekļuvusi UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālā, ko vienreiz izdevās pārvarēt, kad 2011.gadā divu maču summā tika pieveikta Itālijas komanda "AC Milan", bet pirms gada nācās piekāpties nākamajiem finālistiem Turīnas "Juventus". Zīmīgi, ka šis Anglijas klubs vēl nekad savā laukumā nebija uzvarējis UEFA Čempionu līgas izslēgšanas turnīra maču.

Tikmēr Dortmundes klubam šī turnīra astotdaļfinālā līdz šim klājies diezgan veiksmīgi - trīs reizes no četrām izdevies to pārvarēt, bet 2013. gadā tas sasniedza finālu, kur gan piekāpās citai Vācijas komandai Minhenes "Bayern". Savukārt līdz šim vienīgo reiz "Borussia" par labāko Eiropas komandu tika kronēta 1997. gadā.

Šo komandu atbildes spēle notiks 5.martā Dortmundē.

Otrdien UEFA Čempionu līgas astotdaļfināla pirmajās spēlēs Francijas flagmanis Parīzes "Saint-Germain" viesos ar 2:0 uzvarēja Mančestras "United" no Anglijas, kamēr Itālijas klubs "AS Roma" savu skatītāju priekšā ar 2:1 apspēlēja Portugāles komandu "Porto".

Nākamnedēļ astotdaļfināla pirmajos mačos vicečempione "Liverpool" mājās tiksies ar Minhenes "Bayern", "Barcelona" viesosies pie Lionas "Olympique", Turīnas "Juventus" viesos aizvadīs maču ar Madrides "Atletico", bet Mančestras "City" izbraukumā duelēsies ar Gelzenkirhenes "Schalke 04".

UEFA Čempionu līgas fināls notiks 1. jūnijā Madridē.

Iepriekšējā sezonā par turnīra čempioni tika kronēta Madrides "Real", kas Kijevā ar rezultātu 3:1 pārspēja "Liverpool" vienību. Madrides "Real" kļuva par pirmo komandu, kam UEFA Čempionu līgā kopš tās izveidošanas izdevies uzvarēt trīs gadus pēc kārtas. Tāpat karaliskais spāņu klubs pie šīs trofejas tika ceturto reizi pēdējo piecu gadu laikā.

Madrides "Real" ir visu laiku titulētākā Eiropas prestižākā klubu kausa dalībniece, par Vecā kontinenta labāko komandu kļūstot 13 reizes. Kopš Čempionu līgas izveides, kas notika 1992./1993. gada sezonā, "Real" spēlētāji trofeju virs galvas cēluši septiņas reizes. Spānijas galvaspilsētas klubam šī bija 16. reize Eiropas klubu nozīmīgākā turnīra finālā, kurā viņi zaudējuši vien trīs gadījumos, pēdējo reizi 1981. gadā.