Porziņģis sākotnēji nemaz neesot gribējis pārcelties uz "Mavericks"

Basketbols Jauns.lv / LETA

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis vēlējies tikt aizmainīts uz Rodiona Kuruca pārstāvēto Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu Bruklinas "Nets", Losandželosas "Clippers", Toronto "Raptors" vai arī Dāvja Bertāna pārstāvēto Sanantonio "Spurs", vēsta laikraksti "The New York Times" un "The New York Post".