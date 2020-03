Iedvesmoties aromātu un ādas kopšanas brīvībai un piedzīvojumiem

Rochas L`Homme Rochas

(Tualetes ūdens vīrietim)

Franču mīlnieka tēls ar Parīzes dvesmām. Šī vīrieša klātbūtne liek justies dabiski. Viņa izturēšanās pauž cieņu, bet arī pašpārliecinātību. Viņa noskaņojums ir pozitīvs un rotaļīgs. Ar humoru un eleganci viņš lauž stīvās normas un to dara klasiskā stilā.

Mīlas frontē viņš ir radošs, izdomas bagāts un nebēdnīgs. Šis vīrietis ir Rošā jaunkundzes sapņu alter ego un dievina to, kāda viņa ir tikpat mīloša, drosmīga un neparedzama kā viņš pats. Spontāni viņš ved Rošā jaunkundzi pa Parīzes ielām negaidītiem pavērsieniem bagātā randiņā neparastās vietās. Viņš vēlas viņu pārsteigt un ļaut (no jauna) iepazīt Gaismas pilsētu, viņa iecienīto spēles laukumu. Šis aromāts viņam ideāli piestāv: tas ir romantisks, juteklisks un drosmīgs, neatvairāms un neaizmirstams jau no pirmajiem akordiem. Vienlaikus modernais un klasiskais aromāts ir uzticīgs zīmola Rochas elegances tradīcijām. Variācija par austrumniecisku paparžu aromātu: klasiskas vīriešu smaržas jaunās un drosmīgās skaņās. Citrusaugļu svaigums augšējās notīs. Aromātam atveroties, tipiskā laima nots pakļaujas sarkanā apelsīna un ananasa pārspēkam. Šo buķeti pastiprina kardamons ar austrumniecisku garšvielu pieskaņu. Reibinoši harizmātiskas un vīrišķīgas sirds notis. Bazilika lapiņas un ģerānija – paparžu aromāta neuzveicamās harmonijas arhetips – iegūst jaunu, svaigu spēku no kadiķogām, reibinot kā atdzesēts džins. Jutekliska, noslēpumaina izskaņa. Siltā, vibrējošā, spēcīgā pačūlija saspēlējas ar maigajām un jutekliskajām sūnām un tonkas pupiņu, virmojot uz ādas visas nakts garumā. Nopērkams veikalos Stockmann, Douglas, Debenhams.



https://www.douglas.lv/lv/katalogs/rochas-l-homme-rochas/

Coach Coach Dreams

(Parfimērijas ūdens sievietei)



Coach Coach Dreams izdzīvo savus sapņus. Aromāts, kuru iedvesmojuši brīvības un piedzīvojumu apgaroti ceļojumi pa Ameriku. Coach Dreams iedvesmas avots ir saulains ceļojums pa Amerikas rietumiem, izbaudot nebeidzamās iespējas.

Aromāts atveras ar svaigu augļu kompozīciju un noslēdzas ar paliekošām koksnes notīm, pavadot tā valkātāju visa ceļojuma garumā. Tas ir stāsts par piedzīvojumu alkām, plašo lielceļu un mirkļiem, kas vienmēr paliks atmiņā. Parfimēru Antuāna Mezondjē, Natālijas Grāsijas-Ceto un Olivjē Pešo radītais starojošais, koksnes toņiem piesātinātais aromāts atveras ar rūgtā apelsīna un sulīga bumbiera notīm. Aromāta sirdī uzplaukst gardēnija un kaktusa ziedi, bet tā izskaņā atklājas jutekliskā īslapu juka jeb “Džošua koks” un ambroksāna muskuss. “Coach Dreams ir rotaļīgs un dzīvespriecīgs aromāts. Iedvesmojoties no 21. gadsimta sapņotājiem un viņu bezrūpīgā piedzīvojumu gara, šis aromāts iemieso sajūsmu par ceļojumu ar draugiem.” – Stjuarts Vīverss, radošais direktors. Stikla flakons atgādina senlaicīgās zāļu pudelītes, kas rindojās aptieku plauktos. Dizainu ir iedvesmojuši ceļojuma laikā atrastie dārgumi. Sudraba krāsas vāciņš veidots tējas rozes formā, kas ir tradicionāls šī zīmola simbols. Izsmalcinātais ādas gredzens ap vāciņa pamatni ir atsauce uz zīmola Coach pieredzes bagāto vēsturi amatniecisku ādas izstrādājumu izgatavošanā.

Nopērkams veikalos Stockmann, Douglas, Debenhams.



https://www.douglas.lv/lv/katalogs/coach-coach-dreams/

Cinq Mondes GÉTO SUPRÊME

(Unikāls krēms globālai ādas kopšanai ar organisko Okinavas savvaļas alpīnijas ekstraktu)



GÉTO SUPRÊME novērš un koriģē visas ādas novecošanas pazīmes un stimulē ādas reģenerāciju. Āda kļūst spēcīgāka un atgūst tās sākotnējo vitalitāti. Grumbiņas ir mazāk uzkrītošas, atjaunojas sejas ovāls. Reģenerētā āda ir stingrāka, blīvāka un elastīgāka. Āda ir ieguvusi nepārspējamu starojumu.

Cinq Mondes Geto krēms nopērkams veikalos Quintessence TC Spice un Vaļņu ielā 5. Cena 190 EUR

MATIS GLOBAL-EYES

(Acu krēms)

Atjaunojoša kopšana - maisiņi, tumšie loki, grumbiņas

Šī jaunā pretnovecošanās kopšana ar savu visaptverošo tekstūru, ir balstās uz ārpusšūnu matricas labošanu.

Tā palīdz cīnīties pret laika atstātajām pēdām un samazina visas ādas novecošanās pazīmes – grumbiņas, maisiņus un tumšos lokus zem acīm.

Ideāli piemērots sievietēm, kurām nepieciešama kombinēta kopšana vairākām ādas novecošanas pazīmēm.



Aktīvo vielu kombinācija ideāli piemērota, lai piešķirtu jaunību acu kontūrai.



Uzklāt maigām Apply by gently patting onto the eye contour in the morning and/or evening.



AlguoLift + zīdkoks



AlguoLift, kas sastāv no divām jūras sastāvdaļām, palīdz cīnīties pret grumbu veidošanos un pietūkumu, tādējādi nostiprinot acu kontūru.



Mūsdienu trauksmainajā dzīvesveidā un miega trūkumā, organismā uzkrājas toksīni. Zīdkoks mazina toksīnu veidošanos un atjauno ādu, kā arī palīdz cīnīties ar noguruma pazīmēm (tumšajiem lokiem, pietūkumu).

Pretnovecošanās matrikīni stimulē elementu sintēzi ārpusšūnas matricā (piemēram kalogēnu un fibronektīnu), lai aizpildītu vidējās un dziļās grumbiņas.



Visbeidzot, 100% dabīgs cukura komplekss mijiedarbojas ar epiderams lipīdiem, lai cīnītos pret noslīdējušu, nogurušu ādu.



Tūlītēja iedarbība: nostiprinošs, izlīdzinošs pretgrumbu efekts.

Ilglaicīga iedarbība: grumbu novēršana.

KLĪNISKIE PĒTĪJUMI



Klīniski pierādīta noguruma un novecošanās pazīmju samazināšanās

- 26% tumšie loki zem acīm

- 30% tūska

PĒTĪJUMU DALĪBNIEKU PIEREDZE

82% izlīdzināti sejas vaibsti(2)

86% pietūkuma samazināšanās(2)

82% izzuduši tumšie loki(2)

89% izlīdzinātas smalkās krunciņas un grumbas



Trīskāršas iedarbības efektivitāte:

Šis ir vairāk nekā tikai klasisks pretgrumbu līdzeklis, kas iedarbojas tikai uz grumbām, šis jaunais produkts kombinē trīs darbības reizē: izlīdzina grumbiņas un novērš to veidošanos, cīnās ar pietūkumu un mazina tumšos lokus zem acīm.



Aktīvo sastāvdaļu kombinācija, lai uzlabotu efektivitāti:

Nopērkams lielākajos kosmētikas veikalos. MATIS GLOBAL-EYES acu krēms

CLEAN RESERVE®

PAR CLEAN BEAUTY COLLECTIVE INC.

Mēs esam Clean Beauty Collective Inc.™, uzņēmums, kura misija ir piedāvāt prestižas kolekcijas ar skaistumkopšanas līdzekļiem, kas ir vienkārši, uzticami un radīti atbildīgā veidā. Mēs izvēlamies sadarboties ar partneriem, kuri ievēro videi draudzīgus ražošanas principus, mēs izmantojam ilgtspējīgu iepakojumu un atbildīgi iegūtas sastāvdaļas, lai atbalstītu lauksaimniekus un vietējās kopienas.



AROMĀTA APRAKSTS

CLEAN Reserve® Citron Fig ir niansēti gaišs citrusaugļu un zaļumu aromāts ar siltas koksnes pieskaņu, kas uzbur laimes sajūtu. Parfimēru iedvesmoja brīvdomīgā pārliecība, kas atmostas, kad apzināmies savu patieso potenciālu.

VIENKĀRŠI. UZTICAMI. ATBILDĪGI. – Tāds ir MŪSU SOLĪJUMS

● Vienkārši: tikai nepieciešamais – nekas vairāk.

● Uzticami: izbaudiet sirdsmieru, ko sniedz apziņa, ka mūsu izmantoto izejvielu un sastāvdaļu izvēlē vissvarīgākā ir drošība.

● Atbildīgi: mēs vienmēr domājam par mūsu ietekmi uz planētu – un jums.

ATBALSTS VIETĒJĀM KOPIENĀM

Mēs izvēlējāmies izmantot ilgtspējīgu kardamonu no Gvatemalas, lai finansiāli atbalstītu vietējos lauksaimniekus un viņu kopienas un palīdzētu uzturēt dabas rezervātu programmas vietās, kur būtiski ir atjaunot mežu resursus.



ILGTSPĒJĪGĀ SASTĀVDAĻA*:

Kardamons no Gvatemalas



AROMĀTA NOTIS

Augšējās notis: vīģe, ingvers, citronu eļļa

Sirds notis: kardamons*, mandarīns, piparmētra, kopaiva

Pamata notis: sandalkoks, ciedra koksne, muskuss

Nopērkams veikalos Douglas.



https://www.douglas.lv/lv/clean-reserve/

