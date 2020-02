Zaļais dzīvesveids - 6 vērtīgi atradumi. "Less waste" vannas istabā

Jauns gads nereti nāk ar kādu jaunu apņemšanos. Bieži ar mērķi justies un izskatīties labāk. Bet kā būtu ar apņemšanos darīt labu planētai? Lai visiem, arī dabai, būtu labāk? Tieši tāda ir galvenā less waste / zero waste kustības pamatideja. Un skaistumkopšana ir joma, kur tā ienāk arvien straujāk.

Lai gan pati doma ir dzimusi jau ap 1970. gadu, less waste jeb zero waste kustība sevišķi strauji attīstās tieši pēdējos gados. Arvien vairāk tiek runāts un domāts par to, cik ļoti piesārņojam dabu, cik daudz atkritumu aiz sevis radām. Un nevis vienkārši atkritumu, bet tieši atkritumu, kas dabā nesadalās vai sadalās ļoti lēni. Un ir gluži loģiski, ka daļa cilvēku sāk aizdomāties un teikt – stop, apstājamies! Paraugāmies uz sevi no malas – varbūt varam citādāk?

Pēc idejas less waste un zero waste nozīmē vienu un to pašu – samazināt to, kas paliek aiz mums pēc visdažādāko produktu/pakalpojumu izmantošanas. Vienkāršojot – samazināt atkritumu apjomu, sevišķi to atkritumu, kas dabā nesadalās, piemēram, plastmasu. Par to tiek domāts arī starptautiskā līmenī, piemēram, nupat nolemts, ka Eiropas Savienībā ar 2021. gadu tiks ierobežota vienreiz lietojamo plastmasas galda piederumu tirdzniecība, tāpat vieglās plastmasas maisiņi un arī tik mīļie plastmasas vates kociņi nonākuši nevēlamo priekšmetu sarakstā.

Protams, arī skaistumkopšana ir joma, kurā ir ļoti daudz produktu un ļoti daudz iepakojuma. Diemžēl – visbiežāk tieši plastmasas. Pēdējos gados ir daudz mēģinājumu kļūt dabai draudzīgākiem – iepakojumi tiek radīti no otrreiz pārstrādātas plastmasas un no materiāliem, kas sadalās dabā, piemēram, no augu šķiedras. Taču sevišķi populāri ir meklēt alternatīvas jau ierastiem skaistumkopšanas produktiem. Alternatīvas, kas ir daudz draudzīgākas gan tev, gan dabai.

Ak jā – kādēļ gan vispār mēģināt ieviest savā ikdienā kaut ko no less waste idejas? Protams, katrai uz šo jautājumu jāatbild pašai, taču populārākie argumenti ir:

* less waste produkti ir draudzīgāki dabai;

* less waste produktu lietošana bieži vien ir finansiāli izdevīgāka – nopērc vienreiz, lieto daudzkārt u. tml.;

* less waste produkti visbiežāk ir dabiski, no bio vai eko sērijas, kas ir draudzīgāki arī mūsu veselībai.

* Un galu gala – attīstoties šai kustībai, less waste produkti, sevišķi, ja runa ir par skaistumkopšanu, kļūst arvien daudzveidīgāki un interesantāki.

6 uzmanības vērti less waste skaistumkopšanas produkti – alternatīva ierastajam

Izmēģināja, lieto un iesaka Krista Leškēviča, skaistumkopšanas bloga Narrative of Beauty veidotāja.

Krista Leškēviča. (Foto: Publicitātes foto)

1. MAMIRABELLE mazgājamās BIO salvetes – alternatīva vates plāksnītēm.

MamiraBelle bambusa/kokvilnas mazgājamās salvetes ir viens no maniem mīļākajiem less waste atradumiem. Tās ir maigas, ērtas lietošanā un tik skaisti izskatās vannas istabā! Roku darbs, ražotas no organiskiem materiāliem. Ļoti universālas – ar raupjāko – bambusa – pusi var attīrīt ādu, noņemt sejas maskas, ar maigāko – kokvilnas – pusi – uzklāt toniku u. tml. Pēc lietošanas salveti lieku veļas mazgāšanas maisiņā, sakrāju kaudzīti un lieku mazgāties. Pēc mazgāšanas salvetes nemaina ne izskatu, ne tekstūru. Iesaku lietot vienlaikus divus salvešu komplektus – tad nepietrūks, un pagūsi izmazgāt.

Maksā, sākot no 6 EUR par komplektu, Mamirabelle.com

Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto

2. ESTERE NATURE COSMETICS cietais šampūns un kondicionieris – alternatīva ierastajiem pudeļu šampūniem un kondicionieriem.

Iedomājies, viss matu kopšanas produktu (lasi – pudeļu) klāsts pārvēršas divos mazos ziepju gabaliņos! Sākumā biju skeptiska – nez vai manus garos matus šie ziepju gabaliņi spēs pietiekami attīrīt un kondicionēt? Bet – spēj!

Lietoju pamīšus citronzāles šampūnu, kas paredzēts sausiem matiem un smaržo lieliski, un Go Blonde šampūnu, kas papildus neitralizē arī nevēlamo dzelteno pigmentu gaišos matos. Tie abi labi attīra, sākumā gan jāpiešaujas lietojot – vislabāk tos saputot plaukstās un tad klāt matos. Man patīk arī ar pašu ziepju gabaliņu pabraucīt pa matiem, lai putas kļūst vēl izteiktākas.

Foto: Publicitātes foto

Savukārt ar kondicioniera gabaliņu uzreiz braucu pa matiem, līdz tie kļūst eļļaini un var just, ka kondicionieris ir nonācis matos. Vienmērīgi izlīdzinu, paturu, skaloju. Pēc lietošanas mati kļūst izteikti kupli. Un, protams, šie mazie ziepju gabaliņi ir ideāli piemēroti līdzņemšanai ceļojumos gan formāta, gan tekstūras dēļ.

Maksā ap 9 EUR, LAVANDAS.LV un citos eko veikalos

3. RADIUS SOURCE zobu birstes un to maināmās galviņas – alternatīva parastajām zobu birstēm.

Zobārsti apgalvo – ir pareizi mainīt zobu birsti vismaz ik pēc trim mēnešiem. Tas nozīmē – ik pēc trim mēnešiem tu izmet plastmasu atkritumos un pērc atkal jaunu. Tad nu lūk – šajās zobu birstēs esmu atradusi sev pieņemamāko alternatīvu.

Radius zobu birstēm ir trīs varianti – vari izvēlēties to, kurai kātiņš ražots no otrreizējās pārstrādes koka, papīra vai naudas (vecām 5 dolāru banknotēm). Izvēlies rūpīgi, jo kātiņu vairs nemainīsi! Lietojot šo zobu birsti, jāmaina tikai tās galviņa, turklāt retāk, jo tās sariņi veidoti no simtprocentīga augu izcelsmes neilona, kas kalpo ilgāk.

Foto: Publicitātes foto

Esmu sajūsmā par zobu birstes lielo galviņu, kas ļauj zobus iztīrīt daudz kvalitatīvāk, kā arī par to, ka galviņām pieejami trīs dažādi sariņu cietības varianti – medium, soft un super soft. Manā vannas istabā Radius birste ir jau pusotru gadu un izskatās kā jauna, galviņu mainu reizi 3–4 mēnešos.

Zobu birste maksā – 10 EUR, maināmo galviņu komplekts – 6,50 EUR (2 gab.), LAVANDAS.LV

4. GEORGANICS zobu pasta un zobu pulveris – alternatīva parastajām zobu pastām.

Ļoti interesanti zobu kopšanas produkti, kurus, kopš izmēģināju, iemīlu arvien vairāk. Pirmkārt – tie nav pildīti klasiskajās plastmasas tūbiņās, bet gan stikla burciņās, kas iedzīvina less waste ideju. Otrkārt – tie nesatur kaitīgus ķīmiskos savienojumus, kas teju vienmēr ir komerciālajās zobu pastās.

Foto: Publicitātes foto

Bet tas, kas mani uzrunā visvairāk, – gan zobu pasta, gan pulveris padara zobus izcili gludus! Zobu pasta pēc konsistences un sajūtām ir līdzīga tradicionālajam pastām; ar to iesaku sākt, ja vēlies pamēģināt. Savukārt zobu pulveris ir kaut kas pavisam jauns un neparasts – patiešām riktīgs pulveris! Tas neputo, tam ir dabiska, nedaudz sāļa garša, pie kuras sākotnēji jāpierod, bet rezultāts – burvīgs. Tas neticami labi noņem aplikumu un manāmi baltina zobus.

Maksā 9–10 EUR, Ecofit.lv

5. HYDROPHIL bambusa vates kociņi – alternatīva plastmasas vates kociņiem.

Manā vannas istabā vates kociņiem ir liela loma. Šobrīd esmu apstājusies pie šā varianta, jo tas ir viens pret vienu ar ierastajiem plastmasas kociņiem. Atšķiras tikai ar to, ka kātiņi ir no dabai draudzīga bambusa un vates kokvilna – bioloģiski sertificēta.

Maksā 2 EUR (100 gab.), Biotēka un Bio.lv

Foto: Publicitātes foto

6. INTIMINA LILY CUP COMPACT piltuve – alternatīva ierastajiem sieviešu higiēnas līdzekļiem.

Nav gluži no skaistumkopšanas klāsta, bet ļoti būtiska lieta ikvienas sievietes ikdienā un vannas istabā. Izteikts less waste produkts. Sev esmu izvēlējusies tieši Intimina menstruāciju piltuvi, jo mani uzrunā pats zīmols, kas produktus ražo sadarbībā ar ārstiem ginekologiem, gan tas, ka to ražošanā izmantots medicīnas kvalitātes silikons. Droša un pārbaudīta alternatīva. Viena menstruāciju piltuve kalpo līdz pat 10 gadiem, kas vidēji ietaupa ap 1625 tamponiem vai higiēniskajām paketēm. Iespaidīgi, vai ne?

Maksā 40 EUR, InternetAptieka.lv

Foto: Publicitātes foto

