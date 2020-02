Vīrusu dēļ rokas mazgājam (un ādu sausinām) vairāk: padomi, kā rūpēties par roku ādu vēsajā laikā

Turklāt roku un nagu stāvoklis spēj daudz ko pateikt par cilvēku, kā arī – nepareizi kopta roku āda var ikdienā sagādāt daudz diskomforta, īpaši ziemas mēnešos un atnākot pavasarim. Lai palīdzētu pareizi kopt roku ādu, padomos dalās BENU Aptiekas skaistuma konsultante Natālija Gavriļčenko.

Roku kopšana ikdienā

Vēsais ziemas mēnešu laiks, kā arī pavasarim raksturīgie vējainie laikapstākļi un sausais gaiss spēj ļoti negatīvi ietekmēt mūsu roku ādu. Savukārt iekštelpās ādas stāvokli ietekmē sausais apkures sezonas gaiss, kā arī, veicot mājas darbus, mūsu roku āda saskaras ar visdažādākajiem pārbaudījumiem.

Lai šajā laikā pienācīgi rūpētos par roku ādu, ir pareizi jāizvēlas roku krēms un ieteicams veikt pīlingu. Tas nolobīs ādas atmirušās šūnas, līdz ar to krēms iedarbosies daudz efektīvāk. Pēc pīlinga var uzklāt arī roku masku vai biezāku krēma kārtu un pagaidīt 10-15 minūtes, atliekas iemasēt ādā vai noņemt ar salveti.

Vēl viena būtiska ikdienas roku kopšanas nianse ir cimdi! Ļoti bieži autovadītājas par tādu aksesuāru pavisam aizmirst! Taču ik reizi, kad negribas vilkt cimdus un domājam: “Te pavisam netālu, ātri aizskriešu, un viss!”, atcerieties – arī šādi “īsi” brīži ietekmē mūsu roku ādu!

Tāpat ļoti būtiski, veicot ikdienas mājas darbus (trauku, grīdu u.c. mazgāšanu), lietot gumijas cimdus, lai pasargātu rokas no sadzīves ķīmijas un ūdens iedarbības!

Roku krēma izvēle

Krēmus rokām, it īpaši ziemas periodā un pavasara sākumā, ieteicams izvēlēties ar tādām sastāvdaļām kā šī sviests, pantenols, glicerīns un urea jeb urīnviela, mandeļu un argana eļļa. Tie palīdzēs mitrināt un pabarot roku ādu un nagus, un padarīs ādu mīkstu un veselīgu. Taču atcerieties – roku krēms iedarbosies vislabāk, ja jūs to lietosiet regulāri!

Roku mazgāšana

Vīrusu laikā īpaši būtiska ir bieža roku mazgāšana, taču, kā to darīt tā, lai nesausinātu roku ādu? Gavriļčenko iesaka rokas mazgāt siltā ūdenī. Attīrīšanai izmantojiet maigas, krēmveida šķidrās ziepes, kas domātas jutīgai ādai. Šāda kopšana palīdzēs nepārsausināt roku ādu.

Dezinfekcijas līdzekļi

Šobrīd populārie dezinfekcijas līdzekļi rokām ir labākais veids, kā attīrīt roku ādu, ja tuvumā nav izlietnes. Protams, šie produkti satur etilspirtu, tādēļ pastāv priekšstats, ka tie pārsausinās roku ādu. Taču parasti šo gelu sastāvā ir arī mitrinošās vielas un augu ekstrakti, piemēram, aloe vera lapu sula. Tādā veidā tiek sabalansēts produkta sastāvs – rokas tīras, bet ne pārsausinātas!

Kafijas biezumi un citi palīglīdzekļi…

Ir daudz vienkāršu līdzekļu, ko varam izmantot roku ādas kopšanai. Piemēram, kafijas biezumus var izmantot kā maigu eksfoliējošo līdzekli. Ja mājās ir kāda no dabīgām eļļām, sajauciet to ar kafijas biezumiem un maigi pamasējiet roku ādu, kā arī kutikulu zonu. Tādā veidā jūs attīrīsiet roku ādu no atmirušām šūnām un panāksiet ekspresmanikīra efektu. Taču šo procedūru nevajadzētu veikt biežāk kā reizi nedēļā!

Var veikt arī roku vanniņas, taču jāņem vērā, ka daudzi augu novārījumi mēdz iekrāsot nagus, kas savukārt sievietēm ne īpaši patīk. Meklējot ātru padomu šīs problēmas risināšanai internetā, atrodami daudzi ieteikumi par citrona sulas vai citronskābes lietošanu. Taču tas nav labākais risinājums! Šie produkti var sausināt roku ādu!

Mūsdienās ir pieejams tik daudz produktu roku kopšanai, kas to veic daudz efektīvāk, – gan maskas, gan cimdu veida maskas, gan roku krēmi, kuri izveido neredzamo cimdiņu uz rokas un pasargā ādu no 5 līdz 10 mazgāšanas reizēm. Ir arī tādi līdzekļi, kas izveido neredzamu barjeru un nomierina, dziedē sakairinātu ādu. Šajos produktos ir īpašs sastāvs un arī atšķirīgs molekulu lielums, tāpēc tie ir efektīvāki.

Tāpat ļoti bieži tiek izmantotas sāls vanniņas nagu stiprināšanai, taču, lai panāku vēlamo efektu, tās ir jāveic regulāri, vismaz trīs nedēļas pēc kārtas un nelietot nagu lakas! Diemžēl bieži vien apņēmība izzūd jau pēc pāris dienām. Ja zināt, ka nevarēsiet regulāri procedūru atkārtot, labāk izvēlēties citus produktu, kas palīdzēs atrisināt problēmu, taupot jūsu laiku.

Parafīna vanniņas

Parafīna vanniņas ir ļoti patīkama procedūra, kas var sniegt labus rezultātus. Taču ir nepieciešams veikt kursu, jo no vienas reizes efekts būs neliels. Šo procedūru svarīgi uzticēt profesionālim, jo parafīns nedrīkst būt ļoti karsts un, ja sildīšanas procesā parafīnā iekļūs ūdens, roku āda tiks applaucēta! Tāpat jāņem vērā, ka parafīna vanniņas var kaitēt, ja jums ir strutainas vai atklātas rētas, iekaisumi, hipertonija, cukura diabēts un asinsvadu saslimšanas.

Piesardzība, veicot manikīru

Apmeklējot manikīra procedūru, nekautrējieties pajautāt par dezinfekcijas līdzekļiem un to, kā tiek sterilizēti instrumenti. Droši jautājiet arī par izmantojamo produktu derīguma termiņiem! Jūsu veselība un drošība ir pirmajā vietā! Ja jums ir alerģiska reakcija uz kādu konkrētu dezinfekcijas līdzekļu sastāvdaļu, noteikti pabrīdiniet meistaru!

Svarīgās aminoskābes

Visas ādas skaistumam, arī roku ādai, ir ļoti svarīgi dzert ūdeni, kā arī ēst sabalansēti! Ļoti bieži no uztura tiek izslēgtas vērtīgas taukskābes, kuras ir ļoti nepieciešamas mūsu ādai un matiem. Speciāliste aicina lietot ne tikai zivju eļļu, bet ari naktssveces vai gurķeņu eļļu. Šīs vērtīgās taukskābes būs jūsu skaistuma noslēpums! Tās jālieto vismaz trīs mēnešus. Atcerieties arī par aminoskābēm uzturā, lietojiet mazāk baltā cukura un vairāk dārzeņu!

