Shutterstock

Septiņi nepatīkami mīti par viesnīcām (kuri bieži ir taisnība)

Dzīvesstils "100 Labi Padomi"

Daudziem patīk palikt viesnīcās, jo nav nedz gulta jāklāj, ne grīdas jāslauka. Izrādās, ka to bieži nedara arī viesnīcu darbinieki. Portāls Bestlifeonline.com apkopojis galvenos mītus par viesnīcu numuriņiem un to uzkopšanu. Kā izrādās, ir jābaidās ne tikai no putekļiem un mikrobiem, bet arī no svešām acīm un kaijām.