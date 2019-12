Vēsajā laikā āda kļūst ļoti sausa. Pieredze un padomi, kā to novērst

Kāpēc āda gada aukstajā sezonā kļūst sausa?

Gada tumšajā un aukstajā laikā jebkuru sejas un arī ķermeņa ādas tipu var skart pastiprināts sausums un pat jutīgums. Kāpēc tā notiek? Izrādās, iemesli var būt vairāki. Aukstajā sezonā zemādā esošie asinsvadi sašaurinās, un āda automātiski saņem mazāk barības vielu, līdz ar to kļūst sausāka, nespodrāka, vājāka. Ādas stāvokli ietekmē arī apkure – gaiss iekštelpās kļūst daudz sausāks, bieži vien arī putekļaināks, un tas var nepatikt ādai.

Tā reaģē, kļūstot sausa, vai pastiprināti jutīga, apsārtusi u. tml. Turklāt ādai ir jātiek galā arī ar izteiktām temperatūras svārstībām – no lieliem plusiem iekštelpās uz mīnusiem, izejot ārā. Tas ir liels stress, kas veicina mitruma iztvaikošanu. Āda kļūst sausa, jutīga, nereti parādās nieze un apsārtums. Ādai trūkst enerģijas, svaiguma un veselīga toņa.

Vai esi aizdomājusies, ka rudenī un ziemā mēs gluži neviļus mazāk uzturamies svaigā gaisā, mazāk nodarbojamies ar fiziskām aktivitātēm un nereti tikpat kā neredzam dienas gaismu? Jā, arī tas ietekmē ādu. Tāpat mainās arī mūsu ēdienkarte – mazāk svaigu augļu, dārzeņu, zaļumu... un ūdens. Gaužām vienkārša iemesla dēļ – vairs neslāpst tik ļoti kā vasarā, bet ādai slāpst un visa pietrūkst, tāpēc tā kļūst sausa un kaprīza.

Vairumā gadījumu neapzināti to pastiprinām ar nepareizu ādas kopšanu. Izrādās – mainoties sezonām, jāmaina arī kopjošā kosmētika. Ļoti iespējams, ka attīrošais līdzeklis vai sejas krēms, kas bija lielisks vasarā, tagad vairs nederēs.

Kā pasargāt ādu? Skaidro dermatoloģe Lana Kasparane:

“Atbilde ir vienkārša – mainoties sezonām, jāpielāgojas pārmaiņām. Pirmām kārtām jāmaina mazgāšanās paradumi. Tik patīkami ilgās silti karstās vannas peldes vai dušas strūkla var radīt pretēju efektu. Līdz ar ūdens tvaiku ādas virsma atgrūž dabisko tauku aizsargslāni, zaudējot spēju uzturēt ādā normālu mitruma līmeni un saglabāt to maigu un gludu, kā arī pasargāt no sēnīšu un baktēriju infekcijām. Tāpēc mazgāšanās procesam vajadzētu būt pēc iespējas īsākam un ne pārāk karstā ūdenī.

Gada aukstajā periodā priekšroka jādod biezākas tekstūras ādas mazgāšanas līdzekļiem, piemēram, dušas krēmiem vai eļļām, kas jau mazgāšanās laikā ādu bagātinās ar barojošām un mitrinošām sastāvdaļām. Pēc tam noteikti atkarībā no ādas stāvokļa būtu jālieto ķermeņa krēms, losjons vai ziede. Izteikti sausai ādai piemērotākas būs ziedes, sausai ādai – krēmi, normālai – losjoni vai balzami. Šie produkti piesaistīs un uzturēs ādas virsmā ūdens molekulas, kā aizpilda ādā “tukšās” vietas, nepieļaujot pārmērīgu mitruma zudumu.

Sejas ādu jāturpina kopt atbilstoši ādas tipam. Šajā sezonā galvenais nosacījums ir ievērot mērenību. Attīrīšanai jābūt saudzīgākai, jo tīri fizioloģiski vēsajā laikā ādas svīšana un taukošanās nav tik izteikta kā vasarā, līdz ar to nav nepieciešamības ādu attīrīt ar produktiem, kuru sastāvā ir augsts spirta, nātrija laurilsulfāta vai skābju, piemēram, salicilskābes vai glikoslkābes, saturs. Tas pats attiecas uz pīlingiem un skrubjiem – samazini to lietošanas biežumu uz pusi vai atstāj to kosmētiķu un kosmetologu ziņā. Tā vietā neatkarīgi no ādas tipa lielāka uzmanība jāpievērš ādas mitrināšanai (maskas, serumi, krēmi), jo ādas taukainais spīdīgums var pastiprināties arī aukstā laikā, kā ādas aizsargreakcija uz izžūšanu.

Dermatoloģe Lana Kasparane. (Foto: no privātā arhīva)

Tāpat vērtīgi būs produkti, kas bagātināti ar dažādiem vitamīniem un antioksidantiem, jo gaisa piesārņojums gada aukstajā laikā ir izteiktāks, tāpēc ādai nepieciešams papildu atbalsts un aizsardzība. Var izvēlēties gan lokāli lietojamus līdzekļus ar C un E vitamīnu, gan iekšķīgi lietojamus, piemēram, selēnu, nepiesātinātās taukskābes.

Palīdzēs arī situācijas maiņa iekštelpās, jo apkures dēļ gaiss nereti kļūst sauss, kas pastiprina ne vien ādas atūdeņošanos, bet arī acu un mutes gļotādu sausumu. Pirmkārt, tas ir labojams, telpu labiekārtojot, ar gaisa mitrinātājiem. Otrkārt, lūpu kopšanai izvēlies lūpu balzamus ar vasku, šī sviestu, jojobas eļļu, glicerīdiem u. c. un lieto tos, arī, uzturoties ārpus telpām. Sausās acis mitrini ar mākslīgajām asarām.

Tā kā cilvēka organisms satur aptuveni 60 procentus ūdens, tas ir vitāli svarīgs mūsu veselībai un labsajūtai. Tāpēc, ja vispārējais veselības stāvoklis to pieļauj, dienā būtu jāuzņem pietiekams ūdens daudzums. Cik? Aprēķins ir vienkāršs – dienā nepieciešami 30 ml ūdens uz vienu kilogramu ķermeņa svara. Tātad, ja tavs svars ir 56 kilogrami, dienā būtu ieteicams izdzert 1,68 litrus ūdens.

Diemžēl šajā sezonā pastiprināti cieš arī plaukstu āda. Tā prasa papildu uzmanību, jo āda ir ļoti plāna un dabīgās aizsargspējas, gaisam kļūstot aizvien vēsākam, zūd. Regulāra roku krēma lietošana un cimdu valkāšana ir aukstā gadalaika nepieciešamība.”

Pieredze. Stāsta Asnate Rancāne, etnomūzikas grupas Tautumeitas balss, vijole un vadošais spēks:

“Man ir normāla tipa sejas āda, kas vissausākā, protams, kļūst tieši ziemā, kad vairāk laika pavadu apkurinātās telpās. Mazāk sanāk doties pie dabas, ikdiena tiek pavadīta pilsētā. Āda zaudē skaisto toni, kļūst pelēcīgāka, nogurusi, jūtami uzkrāj sevī pilsētas piesārņojumu. Mani arī ļoti ietekmē stress un nepietiekams miega daudzums.

Piemēram, ja vairākas dienas pēc kārtas ciešu no miega trūkuma, jo ir bijuši koncerti vai gari pārbraucieni, tad zinu, ka nākamajā dienā āda, visticamāk, būs ne tikai sausa un nogurusi, bet arī pārsteigs ar izsitumiem.

Mainoties gadalaikiem, daudz pārdomātāk rūpējos par sejas ādu. Vasarā pietiek ar vieglu krēmu no rīta un vakarā, ziemā lietoju vairāk produktu – dažādus serumus, sejas maskas, eļļas. Uzsvaru lieku uz barojošiem līdzekļiem.

Man patīk, ja āda izskatās nedaudz iesauļota, tāpēc lietoju paštonējošos līdzekļus. Šobrīd paštonējošo līdzekļu piedāvājums veikalos ir plašs, un tiem ir ļoti dažāda cenu amplitūda un toņu gammas. Manējā pavisam noteikti ir silto toņu gamma, un pēc ilgākiem meklējumiem esmu atradusi savu iecienītāko līdzekli. Vakarā pēc sejas attīrīšanas un mitrināšanas uzpūšu vieglu kārtiņu paštonējošā līdzekļa un no rīta pamostos jau ar vieglu iedegumu. Tas ļauj arī ikdienā iztikt bez tonālajiem krēmiem.

Mūziķe Asnate Rancāne. (Foto: no privātā arhīva)

Pagājušajā ziemā pirmo reizi devos slēpot uz Tatriem. Kādā aktīvās atpūtas žurnālā lasīju par ieteikumiem, ko ņemt vērā, dodoties pārgājienos skarbos ziemas apstākļos. Tur arī uzzināju par Madara Cosmetics Daily Defence sejas krēmu. Pamēģināju, un tas izrādījās fantastisks. Tagad tas man ir līdzi vienmēr, ziema vai vasara. Tas palīdz samazināt ādas sausumu, pabaro ādu un liek tai izskatīties veselīgākai, arī aizsargā to no apkārtējās vides ietekmes, dziedē sasprēgājušas lūpas, noder kā roku krēms, pat mīkstina nagu kutikulas. Ziemā to lietoju katru dienu.

Skatuves grims ļoti sausina sejas ādu. Kur nu vēl gada aukstajā laikā! Esmu pateicīga grimētājām, kuras pirms biezās grima kārtas uzklāj mitrinošu un saudzējošu krēmu. Ikdienā, starp koncertiem, cenšos nelietot dekoratīvo kosmētiku. Taču, ja pati jūtos nogurusi un koncertu grafiks ir intensīvs, ieplānoju kādu patīkamu un relaksējošu sejas procedūru. Manas iecienītākās procedūras ir tās, ko piedāvā Madara Skin Café, tur meistarēm ir zelta rokas un tādi pieskārieni, ka tirpas skrien cauri visam ķermenim. Procedūras ir arī īsta aromaterapija, jo katram produktam piemīt sava, ļoti uzrunājoša un dabiska smarža. Tiešām iesaku!”

TOP 5 ādas kopšanas produkti, kas noderēs vēsā laikā

* JOWAÉ mitrinošs izsmidzināms ūdens. Sastāvā spēcīgs antioksidants lumifenols un sakuras ziedūdens. Mitrina, tonizē un piešķir ādai mirdzumu. Piemērots visiem ādas tipiem, arī jutīgai ādai. Lieto no rītiem un vakaros, iekļaujot ādas kopšanas rutīnā, kā arī jebkurā mirklī dienas laikā, kad ādai nepieciešams veldzējums un mitrinošs atbalsts. Maksā 10,45 EUR (200 ml), Apotheka, Mēness aptieka un Mana Aptieka.

* ANNEMARIE BÖRLIND intensīvs koncentrāts dehidrētai sejas ādai. Ātras iedarbības intensīvs serums/koncentrāts lietošanai kūres veidā. Sarkanā aļģe stimulē dabiskās hialuronskābes ražošanu ādā, sniega sēnes ekstrakts bagātina ādu ar augu valsts izcelsmes hialuronskābi. Mitrinoša, piepildoša un atsvaidzinoša iedarbība. Atjauno ādas gludumu, labsajūtu un mirdzumu. Maksā 38 EUR (15 ml), Lavandas.lv.

* BEAUTÉ PACIFIQUE intensīvi un ilgstoši mitrinoša maska. Atjauno ādas struktūru un labsajūtu, samazina novecošanās pazīmes, neļauj mitrumam izgarot no ādas virsmas. Sastāvā dabiskā Skvalāna eļļa, A un E vitamīni. Lietojama gan kā tradicionāla sejas maska – gan pāris reizes nedēļā – kā nakts maska. Uzklāj plānā kārtiņā uz attīrītas, tonizētas sejas ādas pirms došanās pie miera. Maksā 45 EUR (100 ml), Douglas un BePa.lv.

* BLISTEX TRIPLE BUTTERS lūpu balzams. Satur šī, mango un Astrocaryum palmas riekstu sviestu, kā arī E vitamīnu. Dziļi mitrina, baro, dziedē un aizsargā sausu lūpu ādu, cīnās arī ar priekšlaicīgām novecošanās pazīmēm, atjauno lūpu elastību. Satur SPF 15, kas ir būtisks arī rudens un ziemas periodā. Ar patīkamu aromātu un garšu. Maksā 3,05 EUR, Internetaptieka.lv

* BIO2YOU dabīgs mitrinošs roku krēms ar aloe vera, AHA un hialuronskābi. Dziļi mitrina, aizsargā un atjauno roku ādu. Neļauj tai priekšlaikus novecot, zaudēt labsajūtu un veselīgo izskatu. Dabiskas sastāvdaļas, spēcīgi mitrinātāji – alveja, augļskābes un hialuronskābe. Maksā 9,99 EUR (75 ml), bio2you.lv.

Saistītās ziņas Deviņi no 10 kosmētikas līdzekļiem izrādās pilni ar baktērijām Superuzturs uz ādas - jeb kas ir šobrīd populārā kosmētika ar probiotikām 6 padomi, kā uzlabot ādas stāvokli