Sevis izaicināšana: Projekta dalībniece skaidro, kā pārvarēt grūtības?

Sandas progress svara kontrolē ir acīmredzams. Projekta laikā svars ir būtiski samazinājies, jo tas šobrīd ir 70 - 71 kg robežās, salīdzinot ar 75 kg projekta sākumā. Vienlaikus ķermeņa bioloģiskais vecums ir samazinājies par 9 gadiem, kā arī ir palielinājusies viņas kopējā labsajūta. Arī ķermeņa apkārtmērs norāda uz ievērojamu progresu: viduklī tas ir samazinājies par vairāk nekā 5 cm, bet gurnu zonā – par 5 cm.

# Kārdinājums izlaist brokastis

Turpinoties ķermeņa pārmaiņām, arī kārdinājumi ir klātesoši! Sandai nācās stāties pretim izaicinājumiem uztura jomā, lai pierastu pie sabalansētām un regulārām brokastīm. Pirms projekta uzsākšanas viņa brokastis neēda nemaz, kas ir raksturīgi vairumam cilvēku. Savukārt daļa cilvēku brokastīs izvēlas nepiemērotus produktus, piemēram, brokastu pārslas vai sviestmaizes.

“Herbalife Nutrition” veselīga dzīvesveida konsultante Lelde Miķelsone, kas ar padomiem un atbalstu palīdzēja Sandai pārmaiņu ceļā, skaidro: “Brokastis ir dienas pirmā un svarīgākā ēdienreize, kas nosaka, kā turpināsies diena – cik daudz spēka un enerģijas būs ķermenim, kāda būs pašsajūta u.tml. Tāpēc priekšroku labāk dot produktiem ar lielāku olbaltumvielu daudzumu, kas maksimāli apgādā organismu ar uzturvielām un sniedz enerģiju. Viens no tādiem produktiem ir “Herbalife Nutrition” Olbaltumvielu kokteilis “Formula 1” – ēdiens glāze, kas nodrošina organismam gan olbaltumvielas un vitamīnus, gan minerālvielas, šķiedrvielas, veselīgos taukus un citas svarīgās uzturvielas.”

# Rezultātu svinēšana palīdz ievērot sportošanas režīmu

Ne tikai treniņu uzsākšana, bet arī turpināšana var kļūt par lielu sarežģījumu. Sandas programmā treniņiem ir liela nozīme. Viņas grafikā sportošana ir plānota 3 reizes nedēļā, taču, iestājoties gada aukstajai sezonai, piespiest sevi “izlīst” no mājas, lai skrietu, kļuva arvien grūtāk.

Bieži tiek novērots, ka, regulāri iegūstot labus rezultātus, sevi motivēt kļūst aizvien grūtāk, jo mērķis ir šķietami sasniegts. Šādos gadījumos Sanda rekomendē padomāt par katru nākamo soli darāmo darbu sarakstā, kā arī sevi apbalvot pēc katrā mazā uzdevuma izpildes, piemēram, noskatoties mīļāko filmu, aizejot iepirkties u.tml.

Vēl viens veids, kā sevi motivēt – rakstiski dokumentēt katru soli un rezultātus, kas ļaus labāk izsekot savam svara kontroles procesam.

# Sejas kopšanas rutīna – labākais sabiedrotais

No rīta un vakarā nomazgāt seju ar ūdeni, nosusināt un uzklāt dienas krēmu – tāda reizēm bija Sandas sejas kopšanas rutīna, pirms projekta uzsākšanas. Gluži pretēji – sejas kopšanai ir jākļūst par ikdienas rutīnu, paturot prātā vairākus soļus – attīrīšana, tonizēšana, mitrināšana un barošana.

Katrs solis ir svarīgs, jo sagatavo ādu nākamajam etapam, palīdz ādas aizsargfunkcijām un uzlabo sejas ādas stāvokli. Tāpat ādas kopšanai ir jāiet roku rokā ar sabalansētu uzturu un pareizi izvēlētiem sejas kopšanas līdzekļiem. Jāatceras, ka dienas krēms ir jālieto no rīta, bet nakts – pirms gulētiešanas, nevis otrādāk. Savukārt sejas masku ieteicams lietot 2 - 3 reizes nedēļā. Sejas krēmam ir jābūt ar SPF sastāvu jebkurā gadalaikā, un tas pasargās ādu no ultravioletā starojuma, neatkarīgi no tā, vai ārā ir saulains laiks vai apmācies.

Lai ievērotu sejas ādas kopšanas rutīnu, Sandai palīdzēja “Herbalife SKIN” līnijas produkti, kas ir piemēroti jebkuram ādas tipam, turklāt to sastāvā ir vitamīni un minerālvielas. Piemēram, “Herbalife SKIN” līnijas “Atjaunojošs nakts krēms” vai “Ikdienas mitrinošs krēms ādas dabīgam mirdzumam”.

Informācija par ķermeņa pārmaiņu projektu “Esi formā no galvas līdz kājām”

Sadarbībā ar uztura, fitnesa un skaistuma ekspertiem, globālā uztura kompānija “Herbalife Nutrition” uzsāk jaunu ķermeņa pārmaiņu projektu “Esi formā no galvas līdz kājām”. Tā mērķis ir ne tikai veicināt projekta dalībnieces izmaiņas ķermeņa svarā un ārējā izskatā kopumā, bet arī uzlabot ikdienas paradumus uztura, sporta un skaistuma jomā. Projekta idejas pamatā ir četri galvenie veselīga un aktīva dzīvesveida pīlāri – pareizs un sabalansēts uzturs, regulāras sporta aktivitātes, pareiza sejas āda kopšana, kā arī motivācijas un atbalsta pasākumi.

