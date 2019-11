Vakara viesus vairāku stundu garumā izklaidēja iluzionisti no dažādām pasaules valstīm – Brazīlijas, Argentīnas, Zviedrijas, Itālijas un citām. Iluzionistu uzdevums un mērķis bija ne tikai pārsteigt klātesošo publiku, bet arī demonstrēt savu meistarību starptautiskai žūrijai, kuri labākajiem iluzionistiem piešķīra balvas divās nominācijās. Nominācijā "labākais skatuves iluzionisma šovs" uzvarēja iluzionists no Itālijas – Ticiano Cellai, otro vietu ieguva mākslinieks no Krievijas – Valērijs Bastrakovs. Nominācijā "stand-up show" laurus plūca Itāliju un Argentīnu pārstāvošais iluzionists Sergio Starmans, savukārt otrā vieta tika piešķirta Džonam Henri Larsonam no Zviedrijas.

Iluzionistu šovu vērot bija ieradušās tādas Latvijā atpazīstamas personības kā dziedātāja Olga Rajecka, aktrise Regīna Devīte ar dēlu un vedeklu, dietoloģe Lolita Neimane, pavārs Elmārs Tannis, aktieris Dainis Gaidelis, dziedātāja Liene Šomase, ilggadējā Rīgas Cirka direktore Lolita Lipinska un daudzi citi.

Vakara īpašais notikums, kas bez emocijām neatstāja nevienu pasākuma apmeklētāju, bija pasaules šovbiznesā šobrīd spilgtākais šokējošais fenomens – priekšmetu atrīšanas šovs, kuru demonstrēja vienīgais profesionālais priekšmetu atrijējs pasaulē un Ginesa rekordu īpašnieks Stīvijs Stārs, savā vēderā norijot un atrijot ne tikai monētas un biljarda bumbas, bet arī skatītāju gredzenus, kurus vēderā saslēdza kopā piekaramajā atslēgā.

“Tā bija ekskluzīva iespēja redzēt Stīviju Stāru Rīgā, jo savu veikto triku lielās sarežģītības dēļ vinš ļoti izvērtē pasākumus, kuros piedalīsies. Tā, kā viņš nekad nav bijis Rīgā un šovs "Magic Mania" ir guvis atzinību iluzionistu starptautiskajā arēnā, tad Stīvijs izlēma būt šī gada šova viesis, par ko mēs esam ļoti pagodināti,” stāsta iluzioniste Dace Pecolli.