Dārgā Keitija Perija: cik patiesībā maksā viņas ekstravagantais stils

Stila jaunumi Anita

Sedliņa Žurnāls "Kas Jauns"

Kopš sava otrā mūzikas albuma One of the Boys iznākšanas 2008. gadā amerikāņu mūziķe Keitija Perija ir kļuvusi par vienu no iecienītākajām, populārākajām, enerģiskākajām, krāsainākajām un pārsteidzošākajām zvaigznēm. Kļūt pamanāmai palīdz arī viņas mainīgās matu krāsas, miniatūri apģērbu gabali un tūkstošos dolāru mērāmā augstā mode.