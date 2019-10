Kas tas ir – kapsulas garderobe? Blogere Laura Arnicāne: "Jauna balle nenozīmē jaunu kleitu"

Par kapsulas garderobi izveidojies maldīgs priekšstats, ka tajā obligāti jābūt ļoti maz drēbju. Tā nav – var būt salīdzinoši daudz apģērba vienību, tikai ar norunu, ka tās visas valkātājai patīk, der un viņa tās valkā. Kādai pietiek ar divām kleitām vasarā, citai vajag desmit – arī tas atbilst kapsulas garderobes parametriem, ja vien visas desmit kleitas pa sezonu tiek uzvilktas.

Vēl ir dzirdēts, ka kapsulas garderobe domāta tikai bagātām modes dāmām, taču arī tie ir maldi – tā ir piemērota visiem, un tās ieviešana nav atkarīga no finansēm, vecuma, gaumes vai apģērba izmēra. Šāda garderobe ir derīga tiem, kuri vēlas skaistas un funkcionālas lietas, grib taupīt laiku un naudu.

Kad skapis pilns, bet nav, ko vilkt mugurā

Ja tā aizdomājas, kapsulas garderobe nekas jauns nav. Iedomājoties par ne tik seniem laikiem, kad sievietei bija trīs izejamās kārtas – uz pilsētu braucamās, lielām ballēm, godiem un bērēm. Un pārējie apģērba gabali bija viegli kombinējami, praktiski un saliekami vienā koferī.

Esam no šīs vienkāršības attālinājušies ar to vien, ka mūsdienās apģērbs kļuvis tik pieejams kā nekad iepriekš. Drēbes ir kļuvušas salīdzinoši lētas, turklāt paredzētas dažādām gaumēm – plašs kvalitatīvu preču piedāvājums ir lietoto preču veikalos, pastāv iespēja iegādāties apģērbu arī internetā. Arī mūsu iepirkšanās ieradumi ir mainījušies, drēbes vairs nepērkam ilgam laikam, diemžēl arī to kvalitāte nereti nav tāda, lai valkātu gadiem… Tikai izvēlies, ko vēlies, un pērc!

Taču te arī rodas problēma, ka, iegādājoties daudz drēbju, nonākam situācijā, kad stāvam pie pārbāzta skapja un izmisīgi domājam, ko vilkt mugurā. Psiholoģijā tas tiek skaidrots ar izvēļu paradoksu – nonākot plašas izvēles priekšā, cilvēks gūst nevis prieku, bet zaudē motivāciju izvēlēties.

To var viegli novērot ne tikai apģērbu veikalā, cilvēkam, kuram iedota pults ar 100 TV kanālu programmām, vajadzēs daudz vairāk laika, lai izvēlētos sev tīkamāko raidījumu, nekā tam, kam būs pieejami tikai pāris kanāli. Tāpēc, stāvot pie pilna drēbju skapja, rodas sajūta, ka nav, ko vilkt mugurā. Un saprotams, kādos maldu ceļos ejam, domājot, ka šo problēmu var atrisināt, pērkot vēl vairāk drēbju. Izbēgt no šā apburtā loka sola palīdzēt kapsulas garderobes ieviešana.

Pirmie soļi apzinātāka skapja satura virzienā

Bloga Seek the simple jeb Meklēt vienkāršo autore Laura Arnicāne pati ir ceļā uz kapsulas garderobi. Viņa to uztver kā procesu, kurš prasa paradumu maiņu. Laura par kapsulas garderobi aizdomājās, kad sāka iepirkties apzināti, domāt par savu laiku, naudu un galu galā – planētas resursiem. Tāpēc viņas pavadībā spersim pirmos soļus ceļā uz apzinātāku skapja saturu!

Tīri skapi! Pirmais solis uz kapsulas garderobi ir sava skapja satura rūpīga pārskatīšana. Saliec visas drēbes kaudzē un sāc šķirot. Atsevišķi liec to, kas tev ne visai patīk, kas vairs (vai vēl) neder, kas nav ērts, kas izgājis no modes, kas nav uzvilkts jau divus gadus, kas nepiestāv, ko grūti kombinēt ar citiem apģērba gabaliem. Esi patiesa pret sevi un drosmīga, atmet domu par baigo gadu, kad veikalu plaukti tukši. Jo – arī tad tu diez vai vilksi neērtas vai par mazu palikušas drēbes.

Liekās drēbes ziedo labdarībai vai atdod kādam, kam nepieciešams. Un neiekrīti nebalto dienu slazdā, kad kaudze drēbju jāpietaupa kartupeļa talkai, plānotajam remontam vai dārza darbiem. Revīzija nepieciešama arī šajā jomā – ja atskatīsies uz šovasar dārzā valkātajām drēbēm, secināsi, ka visas tāpat neuzvilki, bet talkai un remontam pietiks ar vienu pāri bikšu un kādu ērtu džemperi.

Meklē savu stilu! Laura iesaka šajā skapja revīzijas laikā pievērst uzmanību arī drēbēm, kuras paliek otrā kaudzē, proti, tām, kuras velc visbiežāk. Tas noderēs, lai saprastu, kuri apģērbi veido tavu stilu. Varbūt tev ir daudz lietišķu kostīmu svinīgiem gadījumiem, bet pēdējo gadu laikā tāpat tie nav uzvilkti?

Nebaltām dienām netaupi ļoti greznus un smalkus tērpus, ja operas pirmizrādes apmeklējums tā arī pēdējā desmitgadē nav gadījies… Ja redzi, ka visbiežāk velc bikses un blūzes, tad liec to aiz auss un veikalā lietišķajiem kostīmiem un svinīgajām vakarkleitām ej ar līkumu, jo tos tāpat tu nevelc.

Iepērcies prātīgi! Svarīgs kapsulas garderobes uzturēšanas nosacījums ir racionāla iepirkšanās. Laura atklāj, ka ideja par kapsulas garderobi viņu rosinājusi iepirkšanos plānot. Viņa neiet veikalā, emociju vadīta, nopirkt kaut ko smuku. Kapsulas garderobe paredz, ka tās īpašnieks iepirksies bez impulsīvām emocijām, skatīsies uz lietām praktiski un racionāli.

“Visbiežāk es jau mājās izdomāju, ko man vajadzētu iegādāties, kā skapī trūkst. Un, veikalā piemērot, skatos, vai tas sader ar esošo garderobi,” stāsta Laura. Veikalā taču ir tik viegli uzķerties uz kārdinošu piedāvājumu – milzīga atlaide, tieši tavs izmērs, smalks zīmols, bet… pagaidi! Pajautā sev, vai tiešām tev patīk, vai to pirktu par pilnu cenu, kad to vilksi, vai būs, ar ko kombinēt. Tieši pēdējais jautājums ir būtisks, tas ir viens no kapsulas garderobes pamatpostulātiem, jo visām skapī esošajām drēbēm ir jābūt viegli salāgojamām.

Daudzi cilvēki pārprot kapsulas ideju, domādami, ka vairs nedrīkstēs iepirkties. Tā nav, bet iepirkšanās jāpadara apzinātāka, vairāk kontrolējama, un katram jaunam apģērba gabalam jāiederas jau esošajā garderobē. Laura stāsta, ka bijusi ielūgta kāzās, kur jāierodas zaļas krāsas tērpā. Viņa kleitu aizņēmās, jo nav gribējusi to pirkt vienai dienai – tāpat to vairāk nevilktu.

Apģērbs kā investīcija. Industrializācija padarījusi drēbes lētākas – gan izmantoto materiālu kvalitātes dēļ, gan uz trešo pasaules valstu lētā darbaspēka rēķina. Lēti pērkam un pie pirmās ķibeles – sasmērējot vai saplēšot – vieglu roku izmetam.

Kapsulas garderobē apģērbs ir investīcija, kam jākalpo ilgi. Laura piekrīt, ka daļa kapsulas garderobes īpašnieku domā par vidi un dabas resursiem, tāpēc pērk maz, bet kvalitatīvu. Viņa pati ir ar mieru krāt naudu, lai nopirktu ādas jaku, zinot, ka to valkās turpmākos desmit gadus. Līdzīgi ir ar apaviem un aksesuāriem – nenopirkt pirmo, kas pagadās, bet labu un izturīgu lietu! Šāds izvēlīgums veidojas dabiski, jo, ja skapī vēlies turēt vienu svinīgu blūzi, gribēsi, lai tā ir no dabīga materiāla, skaista un kvalitatīva.

Aksesuāru spēks. Laura stāsta, ka svinīgos gadījumos savu tēlu atsvaidzina ar grimu un frizūru. “Jauna balle nenozīmē jaunu kleitu,” stāsta Laura, norādot uz aksesuāru lomu kapsulas garderobē. Tēlu var atsvaidzināt ar rotaslietām, košu šalli, kurpēm. Taču uzreiz piebilst, ka kapsulas garderobes principi attiecas ne vien uz drēbēm, bet arī apaviem un aksesuāriem.

Ieguvumi. Laura uzsver, ka kapsulas garderobe rada sajūtu, ka vienmēr ir, ko vilkt. Viņa zina visas kombinācijas, no sava skapja satura ir gatava tērpties gan kāzām, gan konferencei, gan ceļojumam. Ja kāds aicinātu jau rīt apmeklēt kādu svinīgu pasākumu, viņai uz veikalu nevajadzētu iet.

Otrs būtisks ieguvums no kapsulas garderobes ir ietaupītais laiks – drēbju izvēlei samazinoties, sarūk arī laiks, ko ģērbjoties pavadīt pie spoguļa. Viss viņas skapja saturs ir pārskatāms un atkarībā no dienas plāna viegli kombinējams, un uzvelkams.

Laiks tiek ietaupīts arī uz veikalu apmeklējuma rēķina – Laura atklāj, ka nu iepērkas daudz retāk, sporta pēc veikalus vairs neķemmē. Turklāt retie veikala apmeklējumi palīdz ietaupīt naudu, jo nereti spontāni nopirktais tērps priecē tikai veikalā, mājās tas tiek iegrūsts skapī un savu pirmizrādi tā arī nesagaida.

Interesanti! Laura kopā ar vīru Andi ir aizrāvušies ar zaļā dzīvesveida idejām, izvēlas dažādas alternatīvas, lai samazinātu atkritumu daudzumu un kopumā dzīvotu lēnāk un mierīgāk.

Vairāk par viņiem var izlasīt viņu blogā, http://www.seekthesimple.com, kur var arī noskatīties Lauras tiešsaistes lekciju par kapsulas garderobi.

