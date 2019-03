"Centrālajā Gastro Tirgū" atklāta Rīgas modes nedēļas jubilejas sezona

Rīgā jau trīsdesmito reizi sākušies starptautiskie modes svētki, kas galvaspilsētā norisināsies līdz 30. martam. Tajā tiks prezentēta 2019.-2020.gada rudens-ziemas apģērbu kolekcija.

Rīgas modes nedēļas organizatori jubilejas sezonas atklāšanas pasākumam ar devīzi "Gastro Fashion Passion" zīmīgi izvēlējās "Centrālo Gastro Tirgu", lai demonstrētu divu pašmāju ielas modes zīmolu ""Public Makes Image"" un "BLCV by Bulichev"" jaunākās apģērbu kolekcijas.

Pēc modes skatēm Rīgas modes nedēļas atklāšanas ballītes viesi varēs izklaidēties dīdžeju pavadījumā.

Šosezon modes nedēļas programma paredz arī tādu Latvijas dizaineru modes skates kā "Natalija Jansone", "One Wolf", "Narciss by Alise Trautmane", "Katya Katya London", "Amoralle", "Bergs Privé", "Anna Led", "Baiba Ladiga", Iveta Vecmane, un trīs ārzemju dizaineru skates - Diana Arno no Igaunijas, "Morfosis" no Itālijas un Agne Kuzmickaite no Lietuvas. Tradicionāli Rīgas modes nedēļu papildinās arī bērnu modes skate no zīmoliem "Aristocrat Kids", "Zaza Couture" un "Rock and Mouse".

Tāpat šonedēļ, 27.martā, Rīgas viesnīcā "Wellton Riverside Spa Hotel" tiks pasniegta "Latvijas Modes gada balva 2018". Ceremonijas norises laikā tiks piešķirti apbalvojumi dizaineru modes zīmoliem par pagājušajā gadā paveikto, materiālo ieguldījumu modes industrijas attīstībā un Latvijas vārda popularizēšanu starptautiskajā arēnā, kā arī tiks pasludināts gada daudzsološākais jaunais modes zīmols. Kopumā tiks apbalvoti nominanti 14 kategorijās, no kuriem 11 nominantus izvēlēsies žūrijas balsojumā.