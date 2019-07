Modīgā mūža mīlestība

Kas? Stila hameleons, glemroka mūziķis Deivids Bovijs (1947–2016) un viņa somāliešu izcelsmes sieva supermodele Imana (63).

Kā tas sākās? 1990. gadā ar iepazīšanos aklajā randiņā. Pēc diviem gadiem pāris apprecējās.

Deivids Bovijs un Imana. (Foto: Starmax/PA Images)

Rezultāts. Meita Aleksandrija Zāra Džonsa, kosmētikas zīmols melnādainām sievietēm, drosmīgas ballīšu fotogrāfijas un – svarīgākais – apliecinājums, ka patiesa mīlestība uz mūžu nav mīts. Deivids Bovijs, kurš 69 gadu vecumā pāragri aizgāja no dzīves, to apstiprinājis, sakot: “Varētu domāt, ka rokzvaigznes laulība ar supermodeli ir viena no labākajām lietām pasaulē. Un tā arī ir. Dzīvē ne pēc kā cita neesmu dzinies tik kaislīgi, zināju – viņa ir īstā!”

Deivids Bovijs un Imana "Council of Fashion Designers of America" balvas pasniegšanas ceremonijā, 2010. gads. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Sapņu komanda

Kas? Modes pasaules labāko stila lapu autori – fotogrāfs Stīvens Meisels (64) un grima māksliniece Pata Makgrata (53).

Kā tas sākās? Pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, kad abus iepazīstināja supermodele Ambera Valeta. Ar laiku Meisels un Makgrata kļuva par labiem draugiem un kolēģiem.

Stīvena Meisela uzņemtais Patas Makgratas portrets ASV Vogue. (Foto: Vida Press)

Stīvens Meisels. (Foto: scanpix)

Rezultāts. Simtiem vāku un stila lapu vadošajiem modes žurnāliem un luksusa zīmolu fotogrāfijas un reklāmas kampaņas.

Stila lapas Joy of the World, ASV Vogue, decembris 2002. (Foto: Vida Press)

Pēc 20 gadu ilgas sadarbības pasaulē pieprasītākā grima māksliniece par savu iedvesmas avotu aizvien dēvē kolēģi: “Man ir paveicies strādāt kopā ar leģendāro Stīvenu Meiselu. Neviens tā neturpina iedvesmot un izaicināt radošās idejas kā Stīvens. Viņa perfekcijas mērķi ir tie, kas mani motivē ik dienas.”

Septembra numurs

Kas? Ietekmīgākā pasaules modes personība, izdevniecības Condé Nast mākslinieciskā redaktore Anna Vintūra (69) un viņas kroņa dārgakmens, žurnāla Vogue mākslinieciskā redaktore, kopš 2016. gada frīlancere, Greisa Kodingtone (77).

Kā tas sākās? 1988. gadā Anna Vintūra kļuva par ASV Vogue redaktori, un Greisa Kodingtone jau kopš pirmās darba dienas bija viņas “labā roka”.

Rezultāts. “Ja Vintūra ir pāvests, tad Kodingtone – Mikelandželo, kuri 12 reizes gadā cenšas uzgleznot jaunu Siksta kapelas versiju,” tandēmu precīzi raksturojis žurnāls Time.

Abu dāmu sadarbībā pie lasītājiem nonākuši neskaitāmi žurnāla Vogue numuri, par slavenībām padarīti daudzsološi dizaineri un izveidotas karjeras, uzņemta dokumentālā filma The September Issue (2009) un iznākusi grāmata Grace: Thirty Years of Fashion at Vogue (2002).

ASV Vogue stila lapas. (Foto: Courtesy of Conde Nast Publications)

ASV Vogue stila lapas. (Foto: Vida Press)

Mīlestības auglis

Kas? Itāļu modes nama Dolce & Gabbana dizaineri Domeniko Dolče (60) un Stefano Gabana (56).

Kā tas sākās? Ātri, kaislīgi un produktīvi. Domeniko un Stefano iepazinās 1980. gadā Milānā un jau pēc diviem gadiem nodibināja savu modes namu.

Rezultāts. Neraugoties uz to, ka 2001. gadā mīlas dzirksts apdzisa un romāns izira, abi spēja saglabāt cieņpilnu attieksmi un turpināt radošas attiecības.

“Kad izšķīrāmies, bija sāpīgi, taču turpinājām kopā strādāt. Nevaram izskaidrot, kā tas izdevās, bet uzskatu, ka mīlas beigas nav iemesls tam, lai radītu bumbu un visu uzspridzinātu. Vienmēr esam viens otru cienījuši. Iepriekš dalījāmies it visā, bet tagad mūsu platoniskās attiecības ir daudz izsmalcinātākas,” atklājis Stefano. Un labi, ka tā – bez viņiem modē trūktu Dolce & Gabbana kolekciju seksīgo sicīliešu atraitņu tēlu.

Dolce & Gabbana, rudens/ziema 2018. (Foto: Pixelformula/SIPA)

Dolce & Gabbana, rudens/ziema 2018. (Foto: PA Images)

Vienojošais stils

Kas? Modes dizainers Rikardo Tiši (44) un provokatore, performanču māksliniece Marina Abramoviča (72).

Kā tas sākās? Tolaik – 2007. gadā –Rikardo bija modes nama Givenchy radošais direktors. Veidojot projektu žurnālam AnOther, viņš sadarbojās ar Abramovičas bijušo vīru, mākslinieku Paolo Canevari.

Marina Abramoviča un Rikardo Tiši. (Foto: Leandro Justen/BFA/REX/ Vida Press)

Marina Abramoviča un Rikardo Tiši. (Foto: Neil Rasmus/BFAnyc.com/REX/ Vida Press)

Rezultāts. Sadarbības projekts Parīzes Operas baleta uzvedumam Boléro (2013), Marina ir bijusi Givenchy reklāmas kampaņas modele (2013. gada pavasaris/vasara) un kolekciju prezentāciju instalāciju autore (2016. gada pavasaris/vasara), draudzīgāk – Rikardo pavadone modīgos sarkanā paklāja pasākumos un kaimiņiene Manhatanā. “Kad iepazināmies ar Rikardo, šķita, ka mums ir vienāda gaume. Rikardo ir kā manas identitātes fragmenta atklājums,” jūsmo māksliniece.

Parīzes Operas baleta uzvedums Boléro, 2013. (Foto: Laurent Philippe/divergence-images.com)

Komanda

Kas? Kautrīgais modes ģēnijs Īvs Senlorāns (1936–2008) un viņa bijušais mīļotais, uzņēmējs Pjērs Beržē (1930–2017).

Kā tas sākās? Vīrieši iepazinās 1959. gadā, un, lai gan pēc 18 gadiem romantiskās jūtas pagaisa, Beržē turpināja būt Senlorāna biznesa partneris.

Īvs Senlorāns un viņa partneris Pjērs Beržē, 1982. gads. (Foto: SICHOV/SIPA)

Rezultāts. Savienība, kurā Īvs bija radošais gars un Beržē – racionāls uzņēmējs, kļuva par Yves Saint Laurent modes nama pamatu. “Mēs bijām kā puzle, kā gabaliņi, kuri precīzi sader kopā. Nauda, uzņēmums, licences, veikalu atklāšana – bez manis nekas no tā nebūtu iespējams.

Bet nav arī iespējams vadīt pasaules lielāko un skaistāko lidmašīnu, ja tai nav benzīna un vadītāja – pilota. Un vienīgais pilots, kurš zināja, kā to vadīt, bija Īvs,” savienību skaidro Pjērs. Tās romantisko pusi viņš atklājis filmā L’amour Fou (2010) un grāmatā Lettres à Yves (2010.).

Pjērs Beržē pozē pie mākslinieka Endija Vorhola darinātā Īva Senlorāna portreta. 2015. gads. (Foto: AFP/Scanpix)

Īva Senlorāna skices piemiņas izstādē 10 gadus pēc dizainera nāves, 2018. gads. (Foto: AFP/Scanpix)

Traģiskā savienība

Kas? Ekscentriķe, modes žurnālu redaktore Izabella Blova (1958–2007) un ģēnijs, modes dizainers Aleksandrs Makvīns (1969–2010).

Kā tas sākās? Izabella talantīgo modes dizaineru pamanīja Londonas Centrālās Sentmārtina koledžas absolventu skatē 1992. gadā. Par 5000 britu mārciņām viņa iegādājās visu jaunā dizainera kolekciju un, lai to atmaksātu, gadu izsniedza viņam 100 mārciņas katru nedēļu.

Izabella Blova un Aleksandrs Makvīns, 2004 gads. (Foto: CAMERA PRESS/James Peltekian / Vida Press)

Izabella Blova un Aleksandrs Makvīns. (Foto: RICHARD YOUNG/REX/ Vida Press)

Rezultāts. Pateicoties Blovas kontaktiem un ietekmei, jaunais daudzsološais dizainers tika pie pirmajām publikācijām žurnālos Vogue un Vanity Fair un baudīja viņas atbalstu mūža garumā.

Lai gan turpmākos gados šīs attiecības aizēnoja arī strīdi un traģika, grūtos brīžos viņi viens otru atbalstīja un no dzīves šķīrās līdzīgi – pašnāvībā.

“Viņš ir mans bērns, es viņu dievinu,” skaidroja Blova. Dizainers viņai veltījis kolekciju. Pēc abu nāves tapa izstāde Alexander McQueen: Savage Beauty ar daudzām Blovas īpašumā esošām Makvīna lietām.

Alexander McQueen kolekcija kā veltījums Izabellai Blovai, pavasaris/vasara 2008. (Foto: CAMERA PRESS/CAMERA PRESS / Vida Press)

Alexander McQueen kolekcija kā veltījums Izabellai Blovai, pavasaris/vasara 2008. (Foto: CAMERA PRESS/CAMERA PRESS / Vida Press)

Visstilīgākie briti

Kas? Modes pasaules iecienītākie briti Posh un Becks jeb tagadējā modes dizainere Viktorija Bekhema (44) un bijušais futbolists Deivids Bekhems (43).

Kā tas sākās? “Es izvēlējos Deividu futbola uzlīmju grāmatā,” viņa apgalvo, bet viņš saka: “Pamanīju Viktoriju TV ekrānā”, un mīlestība vēl pirms satikšanās 1996. gadā vainagojās ar kāzām 1999. gadā.

Bruklins, Deivids un Viktorija Bekhemi, 2018. gads. (Foto: PA Wire/PA Images)

Rezultāts. Kopīgas reklāmas kampaņas, žurnālu vāki, neskaitāmas stilīgāko nominācijas un bērni Bruklins, Romeo, Krūzs un Hārpere. Deivida atbalsts sievas radošajos meklējumos ir neizmērāms – viņas modes skatēs viņš vienmēr sēž pirmajā rindās, un tā ir tikai aisberga redzamā daļa.

Franču "Vogue". (Foto: Vida Press)

Modeles atklājējs

Kas? Modes fotogrāfs Mario Testīno (64) un viņa mūza, iecienītākā modele Keita Mosa (44).

Kā tas sākās? “Ar Keitu iepazinos sen. Uzreiz pēc viņas pirmās John Galliano modes skates, kad devos apsveikt 14 gadus veco meiteni, bet atradu viņu raudošu un vīlušos par to, ka demonstrējusi tikai vienu tērpu.

Es sniedzu viņai padomu: “Dzīvē ir daudz parfīmu un tualetes ūdeņu. Tualetes ūdens ir gaistošs, bet tu esi parfīms un būsi ilgstoša!” Toreiz es vēl nezināju, cik patiesi tas būs un ka esmu ieguvis draugu uz mūžu,” iepazīšanās aizkulises atklāj pasaulslavenais fotogrāfs.

Rezultāts. Lai gan modeles mīlas dzīve ir haotiska, tās pastāvīgākais vīrietis ir Mario Testīno, kurš modeli ir fotografējis gandrīz katram prestižam modes žurnālam pasaulē (Vogue, Vanity Fair, The Face, W un citiem) un radījis foto grāmatu Kate Moss by Mario Testino (2010).

“Mario ir tas, kurš mani transformējis. Pirms viņa biju tikai grandžīga meitene, bet viņš iegalvoja, ka esmu kaut kas vairāk. Viņš ir pirmais, kurš redzēja mani glamūrīgu augstpapēžu kurpēs, viņš bija pirmais, kurš mani tādu ir fotografējis. Viņš izmainīja to, kā cilvēki mani kā modeli redz,” slavē Mosa.

Amizantais pāris

Kas? Modes veterāns, dizainers Karls Lāgerfelds (1933-2019) un viņa Siāmas šķirnes kaķis Šopete.

Kā tas sākās? Dizainera izplatīta leģenda vēsta, ka draugs Baptiste Giabiconi 2012. gadā palūdza pieskatīt viņa kaķēnu. Baptiste to vairs neatguva.

Rezultāts. Zīmola Chanel kolekcijas, kuru iedvesmojušas kaķēna zilās acis, Karl Lagerfeld aksesuāri ar kaķa atēlu un fotosesijas žurnālos i-D un Harper’s Bazaar. Kaķim ir arī sava foto grāmata Choupette: The Private Life of a High-Flying Fashion Cat, kura stāsta par Šopetes privāto dzīvi ar Chanel rokassomiņām, modīgām vakariņām un privātajām lidmašīnām.

“Šopete ir pasaules centrs, iedvesma elegancei un iekšējam noskaņojumam,” ir teicis dizainers un kaķa asti salīdzinājis ar pāva spalvām, acis ar safīriem un bēdājies, ka nav iespējama laulība starp cilvēkiem un dzīvniekiem.

4 draudzenes un stiliste

Kas? Kulta seriāla Sekss un lielpilsēta varones Kerijas Bredšovas atveidotāja, aktrise Sāra Džesika Pārkere (53) un viņas garderobes autore, stiliste Patrīsija Fīlda (76).

Kā tas sākās? Trīs gadus pirms seriāla Sekss un lielpilsēta uzņemšanas aktrise un stiliste iepazinās filmas Maiami rapsodija (1995) uzņemšanas laikā.

Foto: Craig Blankenhorn/The Kobal Coll

Foto: Vida Press

Rezultāts. Pienesums modes popkultūrā – Manolo Blānika kurpju slava, mānija pēc Baguette stila somām un kaklarota – ķēdīte ar īpašnieces vārdu. Stiliste mainīja modi TV ekrānos, un tas ir izdevies tāpēc, ka varone bija Sāra Džesika Pārkere, kura pati mīl modi.

“Bijām labs tandēms. Viņa saprata mani, un tieši sadarbība padarīja veiksmīgu Keriju. Tas ir, kā dejojot tango, – nepieciešams labs partneris,” sacījusi stiliste.

Foto: Vida Press

Foto: Vida Press

Foto: Vida Press

Stiliste Patrīsija Fīlda. (Foto: Vida Press)

Dvēseles radinieces

Kas? Beļģu modes dizainere Anna Demeulemēstere (59) un dziedātāja Petija Smita (72), kuru Anna dēvē nevis par mūzu, bet gan par savu dvēseles radinieci.

Kā tas sākās? Lai gan apbrīnot mūziķi dizainere sāka jau 16 gadu vecumā pēc albuma Horses iegādes, abu draudzība sākās 1991. gadā, kad Petijas Smitas mūzika kļuva par Annas Demeulemēsteres debijas kolekcijas muzikālo pavadījumu. Pateicībā par atbalstu Anna mūziķei aizsūtīja kolekcijas kreklu, kas izvērtās piecus gadus ilgā vēstuļu sarakstē.

2006. gadā. (Foto: Giannoni/Penske Media/REX/ Vida Press)

Rezultāts. “Petija vienmēr ir bijusi manas pasaules sastāvdaļa. Nevēlos vulgarizēt mūsu patiešām maģiskos un skaistos sakarus. Tie ir gandrīz svēti un iemesls, kādēļ par to nerunāju presē. Lūdzu, nereducējiet mūsu draudzību līdz biksēm un svārkiem,” skaidro dizainere, un tomēr – dvēseles radinieces ir sadarbojušās Ann Demeulemeester 2000. gada pavasara/vasaras kolekcijas Woolgathering (Pēc Petijas Smitas 1992. gada autobiogrāfijas ar tādu pašu nosaukumu) un 2006. gada rudens/ziemas vīriešu kolekcijas tapšanā.

2014. gadā. (Foto: Joe Schildhorn/BFAnyc.com/REX/ Vida Press)