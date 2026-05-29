Ziemupes muiža - mierpilna Kurzemes atpūta starp SPA, restorānu un jūru
Netālu no Baltijas jūras un tikai aptuveni pusstundas braucienā no Liepājas atrodas Ziemupes muiža & SPA – vieta, kur vēsturiska muižas atmosfēra savienota ar mūsdienīgu atpūtu. Pēdējos gados muiža kļuvusi par vienu no klusākajiem un romantiskākajiem Kurzemes galamērķiem tiem, kuri meklē mieru, SPA atpūtu un nesteidzīgu vidi prom no pilsētas ritma.
Atšķirībā no lielajiem kūrortiem, Ziemupes muiža neveido greznu luksusa tēlu. Tās pievilcība slēpjas tieši vienkāršībā, klusumā un dabas tuvumā. Muiža atrodas netālu no Ziemupes pludmales, priežu mežu ieskauta, un viesi bieži šo vietu raksturo kā patvērumu mierīgām brīvdienām divatā vai nelieliem ģimenes izbraucieniem.
Muižā ierīkota neliela viesnīca ar trīspadsmit numuriem un apartamentiem. Interjers saglabā vēsturiskās ēkas noskaņu – koka detaļas, gaišas telpas un lauku romantikas estētiku, kas vairāk atgādina privātu lauku rezidenci nekā klasisku viesnīcu. Viesiem pieejamas arī plašas koplietošanas telpas, terases un dārzs, kas īpaši iecienīts vasaras sezonā.
Viens no galvenajiem muižas akcentiem ir SPA zona. Tajā atrodas apsildāms iekštelpu baseins, sauna un atpūtas zona, kas veidota nesteidzīgai relaksācijai. Atšķirībā no lielajiem SPA centriem, šeit dominē intīmāka atmosfēra – bez lielām cilvēku plūsmām un trokšņa. Tieši šī klusuma sajūta daudzus viesus piesaista atkārtoti.
Muižā darbojas arī restorāns, kas apvieno viesnīcas viesus, svinību apmeklētājus un vietējos ceļotājus. Restorāna piedāvājums orientēts uz klasisku Eiropas virtuvi un nesteidzīgām maltītēm muižas vidē. Vasaras sezonā nozīmīga kļūst āra terase, kur vakaros iespējams baudīt saulrietus un piejūras mieru.
Papildus ikdienas viesnīcas darbībai muiža kļuvusi arī par populāru vietu kāzām, privātiem pasākumiem un nelielām svinībām. Plašā teritorija, klusā apkārtne un vēsturiskā ēka rada atmosfēru, kas piemērota romantiskiem un nesteidzīgiem notikumiem.
Šodien Ziemupes muiža ieņem īpašu vietu Latvijas lauku viesmīlības kartē. Tā nav skaļa vai demonstratīva atpūtas vieta, bet drīzāk mierīgs Kurzemes stāsts par jūru, vēsturisku muižu un lēnu atpūtu. Tieši šī atturīgā elegance un dabas tuvums padara muižu pievilcīgu cilvēkiem, kuri vēlas uz brīdi pazust no ikdienas steigas.