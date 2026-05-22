Itālijas klasika Vecrīgā
Pašā Vecrīgas sirdī, Vaļņu ielā, jau kopš 2000. gada atrodas restorāns Monterosso — vieta, kur Itālijas garšas un atmosfēra saglabā savu autentisko raksturu cauri gadiem. Kamēr Rīgas gastronomijas vide nepārtraukti mainās, Monterosso joprojām paliek uzticīgs klasiskām vērtībām — kvalitātei, garšai un nesteidzīgai baudīšanai.
Restorāna virtuvē dominē svaigi produkti, aromātiski garšaugi un tradicionālas itāļu receptes, kas interpretētas ar eleganci un precizitāti. Oregano, bazilika, timiāna un rozmarīna smaržas šeit kļūst par daļu no kopējās pieredzes, radot sajūtu, ka vakariņas aizvedušas kaut kur starp Toskānas laukiem un piejūras mazpilsētām.
Monterosso atmosfēra veidota klasiskā itāļu stilā — silta, dzīva un nepiespiesti eleganta. Šeit vienlīdz organiski iederas gan nesteidzīgas pusdienas ar glāzi vīna, gan ilgas vakariņas draugu lokā.
Tieši uzticamība kvalitātei un stabila garšas pieredze ļāvusi Monterosso kļūt par vienu no tiem Rīgas restorāniem, pie kura viesi atgriežas atkal un atkal — pēc savām iecienītajām pastām, jūras veltēm, desertiem un sajūtas, kas gadiem paliek nemainīgi laba.
Vaļņu ielā 9, Rīgā