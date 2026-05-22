Nurmuižas pils - gastronomijas un miera pieredze Kurzemes sirdī
Kurzemes ainavā, kur laiks rit lēnāk un daba šķiet elpojam dziļāk, atrodas Nurmuižas pils komplekss – vieta, kur gastronomija pārtop pieredzē, nevis tikai maltītē. Šeit katrs ēdiens tiek veidots ar cieņu pret sezonu, vietējo zemi un cilvēkiem, kuri ar rūpību un precizitāti rada patiesas, izsmalcinātas garšas. Tā ir vide, kur ēdiens kļūst par stāstu par vietu, laiku un kvalitāti.
Nurmuižas restorāna virtuvi vada šefpavārs Jurijs Benko, kura rokraksts izceļas ar niansētu pieeju un cieņu pret produktu. Ēdienkartē savijas tradicionālais un mūsdienīgais, radot izsmalcinātu, bet nepiespiestu garšu pieredzi, kur ir pārdomāta katra detaļa. Muižas komplekss ir arī pilnvērtīgs atpūtas galamērķis ar elegantu viesnīcu un spa zonu, kur atjaunot līdzsvaru un ļauties mieram. Šeit diena var sākties ar nesteidzīgu brokastu gaismu un beigties ar vakariņām, kas pārtop pieredzē.
Garšas baudījumu iespējams piedzīvot restorānā ikdienā vai izvēlēties Nurmuižu kā vietu īpašiem notikumiem – svinībām, kas iegūst savu noskaņu vēsturiskajā vidē un izsmalcinātajā atmosfērā. Apvienojot izsmalcinātu virtuvi ar mierpilnu vidi, Nurmuiža piedāvā pilnvērtīgu pieredzi – vietu, kur atjaunot enerģiju, baudīt un ļauties nesteidzīgam ceļojumam caur garšām.
Nurmuiža, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285
Kontakttālruņi: +371 26486389, +371 29998520