50 gadus veca sieviete atklāj pārsteidzošu iemeslu, kāpēc viņai nav nevienas grumbas
Blogere Kerolaina Batlera drīz svinēs savu 50. dzimšanas dienu, bet pārtikas veikalā, pērkot vīnu, viņai joprojām prasa dokumentus. Viņa pārsteidza tūkstošiem cilvēku sociālajos tīklos ar savu pilnīgi gludo sejas ādu. Kas ir viņas noslēpums? Nē, tā nav plastiskā ķirurģija un pat ne dārgas lāzera procedūras.
"TikTok" kontā Kerolaina apgalvo, ka viņas gludās ādas noslēpums ir stingra disciplīna sauļošanās krēma lietošanā. Viņa lieto SPF 100 aizsargkrēmu, kuru katru dienu uzklāj uz sejas, neatkarīgi no tā, vai ārā spīd saule vai līst lietus.
Viņas neapstrīdamais favorīts ir krēms "Eucerin Sun Actinic Control". Lai gan tas nav lētākais produkts tirgū, Kerolaina viltīgi piebilst, ka viņa ir ietaupījusi tūkstošiem eiro, jo viņai nekad nav bijušas nepieciešamas botoksa procedūras.
"Es nekad neesmu veikusi botoksu. Un arī pildvielas ne. Patiesībā man nav bijusi neviena estētiska procedūra vai operācija. Un nē, šobrīd man nav filtra," viņa apstiprina savā video.
Daudzi no mums vasarā pludmalē ierobežo sevi ar SPF 30, bet Kerolainas izvēle ir zinātniski pamatota. Jo augstāks aizsardzības faktors, jo vairāk tiek bloķēti UVB stari, kas ir galvenie ādas šūnu bojājumu un grumbu parādīšanās iemesli. Piemēram, SPF 100 bloķē apmēram 99% UVB stariem.
@caroline.shops Truck loads of sun protection helps too btw. 😃 #botox #fillers #over40 #over50 #over40women ♬ original sound - CAROLINE SHOPS
Kerolainas mīļākais produkts ir ūdensnoturīgs, bez smaržvielām un ar vieglu tekstūru, kas neatstāj ādu lipīgu. "Tā lietošana garantē, ka jūs patiešām esat aizsargāts, būdami saulē vasarā. Tas ir viegls, un vienā lietošanas reizē nepieciešams ļoti maz," viņa dalās pieredzē.
Lai gan sauļošanās krēms ir viņas "svētais Grāls", Kerolaina atzīst, ka jauneklīgs izskats ir kompleksu darbību rezultāts. Viņa ievēro veselīgu dzīvesveidu: nekad nesauļojas, neēd gaļu, nelieto alkoholu un cigaretes, un dzīvo mierīgu dzīvi.
"Es patiešām ticu, ka pozitīva domāšana saglabā mūsu jaunību," viņa piebilda, atzīstot, ka ģenētika arī spēlē savu lomu.