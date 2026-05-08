Ziedi, zvans vai “WhatsApp”? Noskaidrots, kā Latvijā visbiežāk sveic mammas
Mātes diena ir sirsnīgākie un ģimeniskākie pavasara svētki, kad īpaša uzmanība tiek veltīta mammām un vecmāmiņām. Lai gan tehnoloģijas mēdz aizstāt personīgus sveicienus, vairums iedzīvotāju joprojām dod priekšroku klasiskām vērtībām – ziediem un klātienes satikšanās priekam, liecina modes un dzīvesstila tirdzniecības centra “Spice” veiktā aptauja.
Populārākais veids, kā Mātes dienā iepriecināt mammas, ir ziedu un dāvanu pasniegšana – to plāno darīt ceturtā daļa jeb 27 % respondentu. Tikmēr katrs piektais iedzīvotājs (19 %) apciemo mammu, jo kopā pavadīts laiks joprojām ir viena no nozīmīgākajām uzmanības izrādīšanas formām.
Mūsdienu saziņas paradumi atspoguļojas arī svētku sveicienos. Salīdzinoši liels respondentu skaits – 13 % mammai piezvana un 6 % nosūtu sveicienu “WhatsApp” lietotnē. Savukārt publisku apsveikumu sociālajos tīklos izvēlas retais.
Tikai neliela daļa aptaujāto, vien 4 %, izvēlas mammai dāvināt pieredzi, organizējot kopīgu pasākumu, piemēram, svētku pusdienas. Tomēr, lai dāvinātu kopā būšanas prieku, svētku plānošana nav jāuzņemas pašiem. Reizēm pietiek ar īsto vietu, kur jau par visu ir padomāts. Piemēram, var doties svētku pusdienās uz kādu no kafejnīcām vai restorāniem un izmantot īpašos Mātes dienas piedāvājumus tirdzniecības centra veikalos.
Vienlaikus 30 % aptaujāto norādījuši, ka Mātes dienu nesvin. Tas var būt saistīts ar personīgiem apstākļiem, piemēram, mammas zaudējumu vai attālumu, kas liedz svinēt svētkus kopā, vai Mātes dienas tradīciju trūkumu ģimenē.
Aptaujas dati apliecina, ka neraugoties uz digitālo laikmetu, Latvijas iedzīvotāji joprojām augstu vērtē personisku uzmanību, klātbūtni un cilvēcisku tuvību. Ziedi, kopā būšana un sirsnīgs zvans mammām joprojām ir nozīmīgākie mīlestības un pateicības apliecinājumi.