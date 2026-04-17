FOTO: Samanta Tīna un citi viesi staro Rīgas modes nedēļā

"Riga Fashion Week" apmeklētāju mode
Apmeklētāji "Riga Fashion Week 2026" priekšpēdējā dienā pārsteidz ar spilgtu stilu.
Aizvadīta grandiozās modes nedēļas "Riga fashion week" ceturtā diena, kurā daudzi pasākuma viesi pārsteidza ar spilgtām un neparastām stila izvēlēm.
Mūziķe Samanta Tīna, kas nesen paziņoja, ka ir bērniņa gaidībās, pasākumā bija tērpusies melnā, pieguļošā kleitā ar atklātu plecu daļu, ko papildināja melns, pūkains kažoks. Spilgti sarkanais lūpu tonis piešķīra viņai dramatismu un greznību, bet kopējais tēls atstāja izsmalcinātu retro iepaidu.
Arī citu pasākuma viesu vidū dominēja melnbaltie toņi, kā arī netrūka vairāku spilgtu akcentu, kas piesaistīja uzmanību. Piemēram, stiliste Žanna Dubska bija izvēlējusies drosmīgu melnu cepuri, bet pasākumu rīkotāja Gundega Skudriņa bija tērpusies lielāka izmēra žaketē un baltās biksēs ar melniem punktiem.
Rīgas modes nedēļas laikā notiek skates, izstādes, izglītojošas iniciatīvas un citi pasākumi, kas veltīti modei, dizainam un mūsdienu kultūrai. Kopumā Rīgas modes nedēļas galvenajās skatēs piedalīsies 18 dizaineri. Noslēdzošajā modes nedēļas dienā, 18. aprīlī, Latvijas dizaineri būs sagatavojuši īpašas aktivitātes un piedāvājumus savos veikalos.