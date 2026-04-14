Mirdza un Mihails Nikolajenko (foto: Alūksnes novada pašvaldība)
Attiecības
Šodien 07:07
Īpaši svētki Alūksnes novadā: Dimanta kāzas nosvin Mirdza un Mihails Nikolajenko
Sestdien, 11. aprīlī, savu vistuvāko cilvēku lokā Dimanta kāzu jubileju sirsnībā un mīlestībā nosvinēja strautinieši Mirdza un Mihails Nikolajenko, pavēstījusi Alūksnes novada pašvaldība.
Kāzu 60. gadskārtu nosvinējušajā Nikolajenko ģimenē aug seši bērni, 15 mazbērni un septiņi mazmazbērni.
Skaistajos svētkos Alūksnes novada stipro ģimeni sveica arī Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Nansija Zučika.
Suminājumiem pievienojas arī portāls jauns.lv, vēlot pārim vēl daudzus laimes pilnus gadus.