Šodien 11:22
Šonedēļ populārākie vārdi - Laura un Rūdolfs
Sveicam Lauras, Rūdolfus, Naurus, Egilus, Vēsmas, Rūdus, Viviānas, Aelitas, Gastonus, Alfus, Bernadetas, Fanijas, Jadvigas un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu!
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Laura (9103).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Rūdolfs (2867), Nauris (2042) un Egils (1339). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Strauja (3), Gudrīte (5), Mintauts (35), Fanija (50), Alfs (50), Bernadeta (57) un Gastons (66).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 842 Vēsmas, 713 Jadvigas, 549 Egīli, 442 Aelitas, 391 Rūdis un 134 Viviānas.