Dzīvesstils
Šodien 12:27
Šonedēļ populārākie vārdi - Vija un Valda
Sveicam Vijas, Valdas, Gvido, Dairus, Dairas, Hertas, Aivijas, Dagņus, Atvarus, Daivas, Dagnes, Nanijas, Ilgmārus un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu!
No kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Vija (4656), liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati.
Populāri ir arī vārdi Valda (1701) un Gvido (1122). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Ārvalds (6), Irmgarde (6), Ārvaldis (8), Vidaga (16), Daivis (20), Nanija (59), Ilgmārs (67) un Dagne (74).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 833 Dairi, 444 Dairas, 359 Dagņi, 251 Herta, 177 Atvari, 152 Aivijas un 108 Daivas.