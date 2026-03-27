"Mīļā, paldies par mazo princesi!" Iedzīvotājus līdz sirds dziļumiem aizkustinājis kāds jaunais tēvs Ventspilī
Latvijas iedzīvotājus līdz sirds dziļumiem aizkustinājis kāds jaunais tēvs, kurš ceturtdien pie Ventspils Dzemdību nodaļas sevišķi sirsnīgi sagaidīja savu mīļoto sievieti, kas pasaulē laidusi abu kopīgo meitiņu.
"Ceturtdien, dodoties mājās no Ventspils slimnīcas Dzemdību nodaļas, māmiņa ar mazulīti tika īpaši sagaidīta," vietnē "Facebook" pauž Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, kas pievienojusi ierakstam aizkustinošu foto. Tajā redzams, ka jaunais tēvs savu auto izdaiļojis ar rozā baloniem un sirsnīgu vēstījumu savai mīļotajai sievietei: "Mīļā, paldies par mazo princesi!"
Vīrieša žests līdz sirds dziļumiem aizkustinājis daudzus Latvijas iedzīvotājus, kuri apsveikuši jaunos vecākus ar ģimenes pieaugumu un vēlējuši viņiem laimes pilnus brīžus. "Lai mīlestība un saticība ģimenē, mazo meitiņu audzinot," pauž Gunta. "Tētis malacis! Lai laime un veselība ģimenē," piebilst Ilze.
"Lūk tas ir īsts vīrietis, kurš nevis tusē apkārt kamēr sieviņa slimnīcā, bet padomā kā skaisti sagaidīt viņu mājās no slimnīcas. Un ir pateicīgs par bērnu. Visu cieņu šādam vīrietim. Malacis!" pauž Ilāna. Un arī Ginta piebilst, ka "šī bijusi ļoti sirsnīga māmiņas un princesītes sagaidīšana pie slimnīcas".
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca un Jauns.lv sveic jaunos vecākus ar ģimenes pieaugumu un vēl daudz skaistu mirkļu kopā!