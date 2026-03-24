Kā veikt glītu manikīru mājas apstākļos? Konsultē meistare Aiva Zviedre
Visvienkāršāk, protams, būtu roku sakopšanu uzticēt speciālistam, tomēr rindas pie laba manikīra ir garas un ne vienmēr to atļauj laiks vai līdzekļi. Ievērojot pieredzējuša manikīra meistara padomus, rokas itin ātri vari sakopt arī mājās.
Mēdz teikt, ka rokas ir mūsu vizītkarte. Šī iemesla dēļ aprūpētas rokas un nagi lielākajai daļai daiļā dzimuma pārstāvju ir ļoti svarīgi. Kā sakopt nagus mājas apstākļos, konsultē manikīra meistare Aiva Zviedre.
Tev vajadzēs: šķērītes, nagu vīli, kociņu kutikulu atbīdīšanai, knaiblītes, eļļu kutikulām, nagu pulētāju, nagu lakas bāzi, nagu laku un virsējo nagu lakas kārtu, kā arī roku vanniņu un ziepes. Šīs lietas neizmaksā dārgi un kalpos ļoti ilgi.
* Ielej roku vanniņā siltu ūdeni, pievieno nedaudz šķidro ziepju un pāris minūtes paturi tajā rokas. Pēc tam rokas kārtīgi nosusini.
* Ar knaiblītēm rūpīgi apgriez nagus līdz vēlamajam garumam un ar vīlīti izveido tiem vienādu formu. Uz kutikulām uzklāj mīkstinošu eļļu un pēc brīža tās ar speciālo kociņu rūpīgi atbīdi no naga. Estētiskāku rezultātu iegūsi, ja ienadžus nogriezīsi ar knaiblītēm. Tomēr profesionāli manikīri to iesaka darīt tikai tad, ja tiešām ir pārliecība par savām spējām, jo savainoties var ļoti vienkārši, bet pēc tam ārstēt brūces un iespējamos iekaisumus ir sarežģīti.
* Rokas noskalo, nosusini un nopulē nagus, lai tie būtu gludi un spīdīgi. Uz nagiem rūpīgi uzklāj bāzes laku un ļauj tai nožūt. Tad ņem izvēlēto nagu laku un vispirms uzklāj visiem nagiem vienu kārtu, ļauj nožūt, tad klāj nākamo. Lai paildzinātu nagu lakas noturību, pārklāj nagus ar speciālo nagu lakas virskārtu. Katru reizi pēc manikīra visus instrumentus obligāti dezinficē.
* Kad manikīrs pabeigts, iezied rokas ar mitrinošu krēmu. Īpaši būtiski tas ir aukstajos mēnešos, kad āda mēdz būt sausa un plaisāt. Ziemā roku ādu vajadzētu mitrināt arī profilaktiskos nolūkos. Tam lieliski noderēs šī un kakao sviests, kokosriekstu vai mandeļu eļļa, kā arī līdzekļi, kas satur E vitamīnu. Roku krēmu vai eļļu nelieto uzreiz pirms iešanas ārā, jo mitrinošie komponenti saskarē ar aukstumu var kristalizēties un radīt ādas aizsargbarjeras bojājumus.