Viņa jau zina, par ko kļūs: 16 gadu vecā Madara Aleksejeva no Ambeļiem un viņas lielais mērķis
Madara Aleksejeva, 16 gadus veca jauniete no Ambeļiem, šogad saņēmusi Augšdaugavas novada “Jaunatnes Gada balvu 2025” kā “Gada jaunietis”. Būdama aktīva, daudzpusīga un mērķtiecīga, viņa jau šobrīd pārliecinoši zina savu nākotnes profesiju – tiesu ķīmiķe.
Atzinums jaunietei bijis patīkams pārsteigums, un viņa neslēpj – ar saņemto novērtējumu patiesi lepojas, vēstī Augšdaugavas novada pašvaldībā.
Madara mācās Špoģu vidusskolas 10. klasē un skolu sauc par savām otrajām mājām – šeit aizvadīti gadi jau kopš bērnudārza, turklāt pirmsskolā strādā arī viņas mamma. Tieši šeit izveidojies arī draugu loks, tostarp no Višķu jauniešu attīstības centra.
Ikdienā Madara ir aktīva un daudzpusīga. Viņa labprāt lasa, spēlē klavieres un pirms diviem gadiem absolvējusi Špoģu mūzikas un mākslas skolu. Meitene dzied skolas korī un ansamblī, kā arī dejo tautas dejas Višķu jauniešu kolektīvā “Druvāni”. Ar pašdisciplīnu viņa apgūst arī ģitārspēli. Starp spilgtākajiem piedzīvojumiem Madara min dalību XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2025. gadā, ko atceras kā īpaši priecīgu un saliedējošu laiku kopā ar draugiem. Brīvajos brīžos viņai patīk arī šahs un dažādas galda spēles.
Nozīmīga vieta Madaras ikdienā ir Višķu jauniešu attīstības centram, kuru viņa apmeklē pēc iespējas biežāk. Tur jauniete ne tikai piedalās aktivitātēs, bet arī palīdz organizēt pasākumus. Centrs ir rosīga vide – vien martā notikušas digitālās apmācības, “Uno turnīrs” un tikšanās “Saruna pie tējas” ar priesteri Andžeju Lapinski. Jaunieši regulāri rīko erudīcijas spēles, svin svētkus un aktīvi iesaistās dažādos projektos un konkursos. Raksturojot savu paaudzi, Madara uzsver jauniešu radošumu un uzņēmību: “Mēs cenšamies piedalīties visur, kur var, un es bieži tiešām apbrīnoju, ko jaunieši var izdomāt – mūsējie un no kaimiņpagastiem.”
Par savu nākotni Madara jau ir izlēmusi – viņa vēlas kļūt par tiesu ķīmiķi. Pēc vidusskolas jauniete plāno studēt Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē. Lai gan viņai nav viena īpaši mīļākā mācību priekšmeta, jo visi padodas labi, tieši kriminālistika un ar to saistītās jomas viņu aizrauj visvairāk. Arī šovasar Madara plāno būt aktīva – viņa iecerējusi piedalīties Augšdaugavas novada skolēnu nodarbinātības programmā, lai nopelnītu savu pirmo naudu un gūtu darba pieredzi.