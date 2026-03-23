Dzīvesstils
Šodien 09:55
Šonedēļ populārākie vārdi - Gunta un Gustavs
Sveicam Guntas, Gustavus, Māras, Mārītes, Žannas, Žanetes, Mirdzas, Gintas un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu!
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Gunta (5185).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Gustavs (4401), Māra (4120), Mārīte (3811), Žanna (3266), Ginta (1413), Mirdza (1340) un Marita (1146). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Ģedimins (4), Tālrīts (12), Izidors (15), Saulis (20) un Eiženija (31).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 565 Žanetes, 483 Agijas, 479 Gusti, 237 Kazimiri, 210 Ženijas, 191 Gunda, 148 Mares un 130 Aldoņi.