Latvijā 2025. gadā dramatiski samazinājies jaundzimušo skaits
2025. gadā Latvijā piedzima par 9,7% jeb 1250 bērniem mazāk nekā 2024. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) provizoriskie dati.
Lielākais dzimušo skaits bija trešajā ceturksnī - 3223 bērni, mazākais - ceturtajā ceturksnī - 2754 bērni. Pērn jūlijā, augustā, septembrī un oktobrī piedzima vairāk nekā tūkstotis bērnu mēnesī, kas nebija noticis kopš 2024. gada oktobra. Pārējos gada mēnešos dzimušo skaits nepārsniedza tūkstoti, liecina CSP provizoriskie dati.
Pagājušajā gadā reģistrēti 25 677 mirušie - par 984 jeb 3,7% mazāk nekā gadu iepriekš. Visvairāk mirušo skaits samazinājās 2025. gada pirmajā ceturksnī, kad bija par 586 mirušajiem mazāk, bet nedaudz pieauga trešajā ceturksnī - par 66 vairāk salīdzinājumā ar 2024. gada attiecīgo ceturksni.
Negatīva dabiskā pieauguma rezultātā iedzīvotāju skaits valstī pērn samazinājās par 14 000 cilvēku, un 2026. gada 1. janvārī provizoriski tas bija 1,823 miljoni. Pērn reģistrētas 10 683 laulības, kas ir par 4,7% jeb 478 laulībām vairāk nekā 2024. gadā. Pagājušajā gadā visvairāk laulību noslēdza trešajā ceturksnī - 4696, bet mazākais noslēgto laulību skaits bija pirmajā ceturksnī - 1 417.