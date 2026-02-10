Sieviete četru mēnešu laikā zaudē 27 kilogramus: "Šis ēdiens izpostīja manu dzīvi!"
Kad trīs bērnu mātes Lūsijas Kaslas svars pārsniedza 100 kilogramus un ārsti viņai diagnosticēja 2. tipa cukura diabētu, viņa saprata – ir pienācis laiks kaut ko mainīt. Par viņas galveno ienaidnieku izrādījās, no pirmā acu uzmetiena, pavisam nevainīga uzkoda.
41 gadu vecā Lūsija Kasla atceras, ka saspringtajā ikdienā viņa bieži izvēlējās vieglāko ceļu. Ēdienkarte lielākoties sastāvēja no ātrām uzkodām – maizes, čipsiem, šokolādes un siera.
"Es vienmēr izvēlējos ātrāko un ērtāko variantu," atzīst Lūsija no Anglijas. Viņas īpašais favorīts bija krēmīgais brī siers, ko viņa dāsni pievienoja pat parastām mājas vakariņām.
Lūzuma punkts pienāca pēc jaunākā dēla piedzimšanas, kad veselība sāka pasliktināties. "Sākās reiboņi un dīvaina tirpšana ķermenī. Es netiku līdzi bērniem, slēpos maisveidīgā apģērbā un izvairījos no cilvēkiem," stāsta Lūsija.
Pēdējais brīdinājuma signāls bija diagnoze – 2. tipa cukura diabēts.
Lūsija nolēma uz visiem laikiem mainīt savus ieradumus. Viņa atteicās no siera un saldajām uzkodām, sākotnēji aizstājot tās ar veselīgiem smūtijiem un zupām, bet vēlāk – ar pilnvērtīgu, mājās gatavotu ēdienu. Rezultāts bija iespaidīgs: tikai četru mēnešu laikā Lūsija zaudēja 27 kilogramus.
Viņas galvenais padoms tiem, kuri vēlas mainīt savu dzīvi, ir dzīvot vienu dienu pēc otras, nevainot sevi un iemācīties sevi mīlēt. "Runa nav tikai par svaru – svarīgi ir no jauna atklāt sevi," viņa uzsver.
Šobrīd Lūsija strādā par veselīga dzīvesveida speciālisti. Viņa ar prieku izvēlas apģērbu, kas izceļ figūru, nevis to slēpj. "Pirmo reizi daudzu gadu laikā es jūtos lieliski savā ķermenī," priecājas Lūsija.