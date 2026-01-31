“Riga Wedding Expo” – idejas sapņu kāzām vienuviet
FOTO: Kāzu sezona tuvojas: Ķīpsalā notikusi Baltijā vērienīgākā kāzu plānošanas izstāde
Lai arī šobrīd šķiet, ka valda vispārējs sasalums, nav tālu tas brīdis, kad gaisā sāks virmot krietni romantiskākas emocijas. Strauji tuvojošajā Valentīndienā kāds noteikti izteiks bildinājumu, un ne viens vien jau Latvijas kāzu sezonā – vasarā mīs gredzenus.
31. janvārī Ķīpsalas Starptautiskajā izstāžu centrā norisinājās izstāde “Riga Wedding Expo”. Pasākuma laikā interesenti varēja smelties idejas sapņu kāzām, iepazīties ar jaunākajām tendencēm un uzzināt, ko ņemt vērā, lai svinības būtu gan gaumīgas, gan atbilstošas viesu vēlmēm.
Izstādes apmeklētājiem visas dienas garumā bija pieejama kāzu fotogrāfu darbu izstāde, bet paralēli notika semināri un priekšnesumi. Plkst. 11.00 kāzu rīkotāja un “Kāzu Aģentūra” vadītāja Dace Miezīte stāstīja par trim “aklajām zonām” kāzu plānošanā, savukārt plkst. 11.30 vizāžiste un “Lancôme” oficiālā meikapa māksliniece Baltijas valstīs Dita Grauda iepazīstināja ar aktuālajām kāzu meikapa tendencēm.
Dienas gaitā apmeklētājus priecēja arī divi kāzu kleitu modes šovi (plkst. 12.00 un 14.30). Plkst. 13.00 pasākumu dekoratore un vides dizainere Baiba Prindule-Rence runāja par kāzu noformējumu kā piedzīvojumu, bet plkst. 13.30 kāzu vadītājs Aivis Ceriņš skaidroja, kāpēc uz kāzām aicināt tikai savējos.
Pēcpusdienā plkst. 14.00 semināru zonā bija “Deltalivik” šova programma, plkst. 15.30 notika dizaineres Ievas Rukas zīmola “Amelii” kāzu kleitas izloze, plkst. 16.00 ar priekšnesumu uzstājās iluzionists Roberts Trankalis, bet plkst. 16.30 norisinājās Spelusovi.com viktorīna un uzvarētāja apbalvošana. Izstāde noslēdzās plkst. 18.00.