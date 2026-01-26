Dzīvesstils
Šodien 15:57
Šonedēļ populārākie vārdi - Valentīna un Ilze
No kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie vārdi ir Valentīna (11657) un Ilze (10513). Sveicam viņas un pārējos, kuri šonedēļ svin vārdadienu.
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Aivars (9453), Kārlis (8173), Valērijs (4399), Indra (2255), Brigita (1510) un Tīna (1046), liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati.
Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Indris (11), Izolde (64), Bille (80), Indars (83) un Spodris (84). Vēl vārda dienu šonedēļ svin 903 Violetas, 808 Anši, 739 Agņi, 464 Pārslas, 318 Teklas, 221 Agneta un 121 Ildze.