Sievietes ar bērnu ratiņiem.
Bērni
Šodien 12:27
Rīga paplašina atbalstu jaunajiem vecākiem
Rīga turpina atbalstīt jaunos vecākus pirmajā mazuļa dzīves gadā, finansējot programmu “Piedzimstot bērniņam”. Šogad rasta iespēja pakalpojumu nodrošināt plašākam saņēmēju lokam, vēsta Antra Gabre, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore.
Programma "Piedzimstot bērniņam" ir bezmaksas emocionāls un informatīvs atbalsts vecākiem pēc bērniņa piedzimšanas. Lai atbalstītu jaunos vecākus pirmajā mazuļa dzīves gadā, Rīgā dzīvojošām ģimenēm bez maksas ir pieejams PEP (pirmās emocionālās palīdzības) mammu atbalsts. To sniedz profesionālas Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas vecāku emocionālā atbalsta speciālistes.
Lai pieteiktos atbalsta programmā:
- vismaz vienam no vecākiem jābūt deklarētam un jādzīvo Rīgā visu pakalpojuma saņemšanas laiku;
- pieteikšanās – līdz bērna 8 mēnešu vecumam (iepriekš – līdz jaundzimušā 4 mēnešu vecumam);
- pakalpojums pieejams līdz bērna 1 gada vecumam.
Rīgā deklarētie vecāki var saņemt:
- līdz 6 individuālām konsultācijām ģimenes dzīvesvietā, kur pilnveidot mazuļa aprūpes prasmes, saņemt emocionālu atbalstu un runāt par zīdīšanu, raudāšanu, miedziņu, dienas ritmu un mazuļa attīstību;
- iespēju piedalīties vecāku atbalsta grupās. Tās notiek gan klātienē (6 reizes), gan attālināti (9 reizes). Grupu nodarbību laikā vecāki iegūst zināšanas par dažādām ar bērna veselīgu attīstību un emociju regulāciju saistītām tēmām, var dalīties pieredzē, tikt uzklausīti un saņemt atbalstu no grupas.
Programmu īsteno Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības Labklājības departamentu un Rīgas Sociālo dienestu. To finansē no Rīgas pašvaldības budžeta.