Dzīvesstils
Šodien 08:40
Šonedēļ populārākie vārdi - Agnese un Ksenija
No kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie vārdi ir Agnese (5672) un Ksenija (2860). Sveicam viņas un pārējos, kuri šonedēļ svin vārdadienu!
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Rebeka (1422) un Zigurds (812), liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati. Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Strauta (7), Eglons (10), Sigvards (25), Egle (25), Andulis (38), Alnis (43), Agne (78), Aļģirds (79), Aļģis (85) un Sigurds (97).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 760 Grētas, 687 Agnijas, 607 Kriši, 539 Grietas, 504 Austri, 329 Oļģerti un 113 Oresti.