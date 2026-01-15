Draugi vai mīlas mentori? Iepazīšanās ir kļuvusi par komandas sportu
Iepazīšanās lietotnes "Tinder" 2025. gada pārskatā tika norādīts, ka "friendfluence" jeb "draugu ietekme" šogad būs dominējošais attiecību trends, uzsverot, ka gandrīz puse cilvēku, kuri aktīvi dodas uz randiņiem, uzticas draugu viedoklim par visu, kas saistīts ar viņu mīlas dzīvi.
"Tinder" aptaujā, kas norisinājās no oktobra līdz novembrim, piedalījās 4000 vietnes lietotāju vecumā no 18 līdz 25 gadiem no ASV, Apvienotās Karalistes, Kanādas un Austrālijas. Aptaujas dati liecina, ka 42 % respondentu norādīja, ka viņu draugiem ir liela ietekme uz to, ar ko viņi izvēlas satikties. 37 % plāno 2026. gadā doties uz dubultrandiņiem vai pat grupu randiņiem, bet 34 % nezūd cerība, ka viņi atradīs savu īsto partneri, redzot savu draugu attiecības, vēsta "Psychology Today".
Kuram gan nav svarīgs draugu viedoklis? Bet, kā norāda Devina Simona (Devyn Simone), "Tinder" attiecību eksperte, šis trends parāda, ka Gen Z ir izkāpuši ārpus ierastajiem rāmjiem un padarījuši iepazīšanos ar potenciālo partneri par kopīgu pieredzi, ziņo "Cosmopolitan".
Tiek uzsvērts, ka mūsdienās daudzi uzreiz pēc randiņiem steidz pastāstīt par pārdzīvoto draugiem vai sociālajos tīklos, tāpēc romantisko attiecību veidošana vairs nav intīms un individuāls piedzīvojums. Iemesls tam ir tas, ka daloties pieredzes stāstos ar draugiem un pat cilvēkiem internetā, tas padara pašu aktivitāti par mazāk biedējošu, ļauj labāk saprast lietas un veido kopienas sajūtu – tieši tas, kas Gen Z pietrūkst modernajā pasaulē, kur viss notiek tiešsaistē, skaidro Simona.
Eksperte vēsta, Gen Z iepazīšanos padarījuši par komandas sportu. Kopīgiem spēkiem tiek atlasīti potenciālie kandidāti, un kopīgi tiek izvērtētas viņu labās un sliktās īpašības, lai beigās tiktu izvēlēts vislabākais partneris.
Viņa norāda, ka "draugu ietekme" atspoguļojas arī vēlmē doties uz dubultrandiņiem vai rīkot speciālus pasākumus, lai iepazītu jaunus cilvēkus. Draugu klātbūtne randiņa laikā palīdz būt mazāk satrauktiem, justies drošāk un nebūt tik samākslotiem, padarot iepazīšanās pieredzi par patīkamu notikumu.