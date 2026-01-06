Intervijas
Šodien 07:13
Viņi mūs satrieca ar savu atklātību - Lauris Dzelzītis, Rūta Dvinska, Pēteris Kļava un citi 2025. gada labākajās intervijās
"Es gulēju gultā un neko nejutu", "Esmu bijis tur, kur ir patiešām ļoti slikti" - ar drosmīgu vaļsirdību, ka reizēm ne viss ir tā, kā izskatās, mūs 2025. gadā mūs pārsteidza ētera personība Rūta Dvinska, aktieris Lauris Dzelzītis un citi. Savukārt bērnu ārsts Pēteris Kļava atzīst, ka arī viņš mokās un raud pēc daudzajām piedzīvotajām bērnu nāvēm: "Tie nav mani bērni, bet tas šausmīgi sāp."
“Amoralles” radītāja Inese Vakse stāsta par dzīvi pēc Rīgas veikala slēgšanas, dziedātāja Laima Vaikule iemācījusies novērtēt ik mirkli un dzīvības cenu, savukārt "Sirdsdziesmas" zvaigzne Andris Baltacis atklāti runā par mūzikas aizkulisēm.