Dzīvesstils
Šodien 08:08
Šonedēļ populārākie vārdi - Daniels un Dāvis
No kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie vārdi ir Daniels (5602) un Dāvis (3853). Sveicam viņus un pārējos, kuri šajā nedēļā svin vārdadienu!
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Dāvids (2298), Ivo (2155), Solvita (2134) un Daniela (2065), liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati.
Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Miervalda (1), Solvija (9), Silvis (19), Ilgona (22), Ivis (25), Laimnesis (27), Iva (34) un Ilvita (45).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 871 Ilva, 727 Solveigas, 707 Kalvji, 636 Induļi, 438 Dānieli, 319 Miervalži, 298 Silvestri, 160 Spodras un 124 Ringoldi.