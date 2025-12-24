VIDEO. Princese pilotē lidmašīnu! 20 gadus vecā Leonora kļūst par pirmo Spānijas karaliskās ģimenes sievieti, kas uzdrošinās lidot viena
Spānijas troņmantiniece, princese Leonora ir kļuvusi par pirmo daiļā dzimuma pārstāvi Spānijas monarhijas vēsturē, kas veikusi solo lidojumu. Pēc četru mēnešu intensīvas apmācības Spānijas Gaisa un kosmisko spēku akadēmijā viņa 18. decembrī veica treniņlidojumu bez instruktora.
20 gadus vecā Leonora sēdās pie mācību lidmašīnas “Pilatus PC-21” stūres Spānijas dienvidaustrumu Mursijas provinces Sanhavjerā, kur princese tiek apmācīta saskaņā ar rūpīgi izstrādātu programmu, kas paredz viņas iepazīšanos ar dažādiem Spānijas bruņoto spēku veidiem. Leonoras kā Astūrijas princeses un Spānijas topošās karalienes militārā izglītība pamatojas uz konstitucionālo tradīciju, kas ir paredzēta, lai nākamie monarhi praksē iepazīstos ar bruņotajiem spēkiem, par kuru virspavēlniekiem viņi kļūs nākotnē. Gluži kā viņas tēvs, pašreizējais Spānijas karalis Felipe VI, Leonora jau tika apmācīta Spānijas sauszemes un jūras spēkos. Viņas triju gadu militārā apmācība sākās 2023. gada 17. augustā.
Spānijas nākamā karaliene - kroņprincese Leonora
Spānijas karaliskā ģimene paziņojusi, ka 17 gadus vecā kroņprincese Leonora šogad sāks trīs gadus ilgas militārās mācības, lai sagatavotos savai ...
Informētas personas Spānijas karaļnamā konsekventi uzsvērušas, ka akadēmijā pret princesi izturas gluži tāpat kā pret pārējiem kadetiem, uz viņu attiecas tādi paši grafiki, vērtēšanas kritēriju un standarti, norāda “Euroweeklynews.com”. Šo solo lidojumu jeb “la suelta” viņa nopelnījusi tikai pēc tam, kad pierādījusi pietiekamu tehnisko kompetenci, situācijas izpratni un spēju saglabāt vēsu prātu stresa situācijās pēc teorētiskās apmācības, termiņiem lidojumu simulatorā, kā arī reāliem lidojumiem ar instruktoru.
Šveicē ražotais “Pilatus PC-21” ir viena no modernākajām mācību lidmašīnām, ko izmanto gaisa spēki visā Eiropā. Tā ir paredzēta kā pārejas posms no pamata apmācības līdz sēšanās reaktīvajā iznīcinātājā un ir aprīkota ar digitālo aviācijas tehniku, kas atgādina kaujas lidmašīnās izmantotās sistēmas.
Jāpiebilst, ka princese Leonora ir karaļa Felipes VI un karalienes Letīcijas vecākā meita. Par Spānijas kroņprincesi teorētiski viņa kļuva 2014. gadā pēc vectēva Huana Karlosa I atteikšanās no troņa, taču oficiāli šajā statusā nonāca 2023. gada 31. oktobrī, savā 18. dzimšanas dienā nododot svinīgo zvērestu par uzticību Spānijas konstitūcijai un karalim. Ja Leonorai kādreiz būs lemts kļūt par Spānijas karalieni, tā būs pirmā reize kopš 1868. gada, kad Spānijā valdīs sieviete. Pēdējā Spānijas karaliene bija viņas vecvecvecvecmamma Izabella II (1830-1904), kas valdīja no 1833. līdz savai gāšanai revolūcijas rezultātā 1868. gada septembrī. Tiesa, visticamāk, Leonorai uz šo godu nāksies gaidīt ilgi, jo tēvam ir tikai 57 gadi.