Influencere Sudrabkaija par to, ko viņas labā dara draugs: “Visticamāk, kāds, šo dzirdot, iekritīs komā”
Emīlija Sama jeb influencere Sudrabkaija savā jaunākajā video sociālajā tīklā “TikTok” pastāstīja, kā par viņu rūpējas viņas draugs no Itālijas.
Platformā “TikTok” sievietes un meitenes dalās ar stāstiem par to, kā par viņām rūpējas viņu otrā pusīte. Pārsvarā tiek uzsvērts, ka vīrietis dara, iespējams, vairāk, nekā no viņa tiek gaidīts, un tas parāda, ka viņš patiešām mīl savu draudzeni. Šis trends ir domāts, lai parādītu, ka pasaulē ir vīrieši, kuri vēlas gādāt un rūpēties par sievietēm, kā arī, iespējams, liek aizdomāties — kāpēc tavs partneris nerīkojas līdzīgi, kādi ir iespējamie šķēršļi, vai arī viņš ir “slinks” un nevēlas ieguldīties attiecībās.
Smaidīga Emīlija video stāsta, ka ir noskatījusies vairākus šādus video un nolēmusi pastāstīt, ko viņas draugs dara viņas labā. “Tas kādam citam džekam liks pateikt: “Tu to neesi pelnījusi.” Es pastāstīšu tik un tā,” ar šādiem vārdiem viņa iesāk savu stāstu.
Emīlija atklāj, ka ar savu draugu, kurš dzīvo Itālijā, iepazinusies iepazīšanās lietotnē. Pirmo randiņu viņi saplānojuši 24 stundu laikā. Viņš pārskaitījis viņai naudu, lai Emīlija varētu pie viņa aizlidot.
“Viņš samaksāja par manu viesnīcu, manu lidojumu, maniem tēriņiem, visu pārējo, jo viņš gribēja,” stāsta influencere. Emīlija saka, ka ar savu tagadējo draugu sagājusi kopā nedēļas laikā.
Itālijā nav ierasts dzert tēju, tāpēc viņas vīrietim mājās nebija tējkannas, taču, tā kā influencere dzer tikai tēju, viņš to viņai uzreiz iegādājās. Katru reizi, kad Emīlija ir pie viņa ciemos, viņš parūpējas, lai viņai būtu pieejamas dažādu garšu tējas.
“Kad man ir mēnešreizes, es nekad negatavoju. Viņš vienmēr man uztaisa karstu kompresi ar karsto ūdeni — tādu kā maisiņu — un vienmēr pārliecinās, ka ar mani viss ir kārtībā,” stāsta Emīlija, piebilstot, ka draugs arī rūpējās par kārtību mājās.
Influencere bieži apciemo savu draugu. Biļetes lidojumam uz Itāliju un atpakaļ uz Latviju viņai vienmēr iegādājas draugs. Emīlija uzsver, ka, ja vīrietis vēlas to darīt, kāpēc viņai to liegt. Viņa piebilst, ka draugs šobrīd ir labākā finansiālā stāvoklī nekā viņa pati, kā arī biļetes “nav tik dārgas”.
Protams, šis video ir par lietām ko viņš dara man nevis to ko es specifiski daru viņam atpakaļ tāpēc saglabājam mieru 🤭 un arī - mēs esam pelnījušas īstu mīlestību. Visas mēs #attiecības #itālija #latvija
“Man šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti mīļi… viņš grib, lai mana dzīve ir pēc iespējas vieglāka,” saka influencere.
Video Emīlija arī stāsta, ka ar savu draugu vismaz reizi mēnesī apspriež, kā abi šobrīd jūtas attiecībās. Abi ir ļoti atklāti, un kritiku neuztver kā kaut ko aizskarošu — viņi to uzklausa un ņem vērā.
“Viņš zina absolūti visu par mani,” neslēpj Emīlija, piebilstot, ka viņas partneris ir viņas labākais draugs.
Neskatoties uz to, ka viņa kultūrā nav pieņemts dāvināt ziedus, tā, kā Emīlijai tie patīk, viņš tos dāvina viņai.
“Periodos, kad neesmu Itālijā, man vienmēr atnāk pušķis ar ļoti mīlīgu zīmīti,” smaidot saka influencere.
Tās ir tikai dažas no lietām, ko influenceres draugs dara viņas labā. Komentāri zem video ir pozitīvi — cilvēki raksta, ka tas ir ļoti jauki un patiesībā kalpo kā rādītājs veselīgām attiecībām.