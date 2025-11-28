Latviski izdotas divas grāmatas bērniem ar disleksiju
Latviešu valodā izdotas divas jaunas grāmatas - ilustrēta poēma mazākajiem lasītājiem "Vingrotājs Nikolajs padzen zagli" un dažādu tautu pasaku krājums "Brīnumainie koki" - bērniem ar disleksiju. Disleksija ir mācību traucējumi, kuru galvenā izpausme ir grūtības lasīt un uztvert tekstu.
Abas grāmatas veidotas, ievērojot disleksijas lasītājiem piemērotus dizaina principus, tapušas ciešā sadarbībā ar Slovēnijas izdevniecību "Malinc" un izdotas ar Slovēnijas Grāmatu aģentūras (JAK) atbalstu, informē latviešu grāmatu izdevēju - izdevniecības AS "Valters un Rapa" - pārstāve Marta Leimane.
Grāmatā "Vingrotājs Nikolajs padzen zagli" dzejniece un tulkotāja Klarisa Jovanoviča stāsta par modro vingrotāju Nikolaju, kurš izjauc zagļa plānu un atjauno mieru pilsētiņā. Grāmatu ilustrējis slovēņu bērnu grāmatu mākslinieks Štefans Turks.
Savukārt grāmatā "Brīnumainie koki" autores Breda Podbrežnika Vukmara un Klarisa Jovanoviča aicina iepazīt dažādu pasaules tautu pasakas, teikas un leģendas, kurās koks kļūst par cilvēka dzīves un pasaules spoguļattēlu. Krājumu papildina arī latviešu tautas pasaka "Zelta ābols".
Abas grāmatas latviešu valodā iztulkojusi tulkotāja Māra Gredzena, ievērojot Slovēnijas prakses principus un ieteikumus par tekstu izcēlumiem cilvēkiem ar disleksiju, taču grāmatas vienlīdz viegli var lasīt ikviens.
Grāmatas izdotas sadarbībā ar Slovēnijas izdevniecību "Malinc", kura kopš 2012. gada izdod bērnu literatūru un īsteno lasīšanas veicināšanas projektus, īpašu uzmanību pievēršot mazākumtautību valodām un cilvēkiem ar disleksiju. Tā īsteno arī mentorprogrammas un lasīšanas nodarbības, veicinot iekļaušanu un starpkultūru izpratni.
Izdevniecība "Valters un Rapa" 2024. gadā sāka grāmatu sēriju "Stāsti vieglā valodā", kļūstot par pirmo izdevniecību Latvijā, kas mērķtiecīgi rada iekļaujošas grāmatas cilvēkiem ar lasīšanas grūtībām.
Kas ir disleksija
Disleksija ir mācību traucējumi, kuru galvenā izpausme ir grūtības lasīt un uztvert tekstu. Disleksijas galvenā pazīme ir traucēta lasītprasme, kas parasti iet roku rokā ar traucētu rakstītprasmi jeb disgrāfiju. Cilvēki ar disleksiju mēdz sūdzēties, ka burti ņirb, kustas vai mainās vietām; viņiem ir grūti atšķirt burtus, kā "d" un "b", vai skaņas, kā "č" un "ķ". Tiek uzskatīts, ka cilvēkiem, kas cieš no disleksijas, piemīt smadzeņu īpatnība, kas traucē simbolu uztveršanu un "atšifrēšanu". Jāuzsver, ka disleksija nav saistīta ar garīgās attīstības traucējumiem un visbiežāk tiek novērota indivīdiem ar vidēju vai augstu intelekta līmeni, skaidro Medicine.lv.