Līgava aizliedz draudzenei piedalīties kāzu fotosesijā: iemesls pārsteidz
Kāzas, kurām vajadzēja būt priekpilnām, pārvērtās par skandālu. Līgava aizliedza vienai no līgavas māsām piedalīties fotosesijā. Kāda no viešņām pastāstīja, ka tas bija ļoti neērti.
Kādās kāzās Londonā notika neveikls incidents, kas izraisīja sašutuma vētru sociālajos tīklos. Stāsts, kas publicēts vietnē "Reddit", atklāja šokējošu līgavas prasību.
Sieviete, kura anonīmi pastāstīja par notikušo, norādīja, ka sen pazīstama paziņa viņu bija uzaicinājusi kļūt par līgavas māsu. Viss noritēja labi, līdz dažas dienas pirms kāzām viņa saņēma nepatīkamu ziņu no citas līgavas māsas: līgava nevēloties, lai fotogrāfijās būtu redzama viņas tetovētā roka.
Vēlāk līgava viņai uzrakstīja personīgi - pieklājīgi, bet nepārprotami - lūdzot neparādīties fotogrāfijās, lai nebojātu kāzu attēlus ar savu tetovējumu.
Lai izvairītos no dramatiskas situācijas, sieviete nolēma fotosesijā nepiedalīties, tomēr notikušais viņai atstāja rūgtu pēcgaršu. Turklāt citām līgavas māsām un pat pašai līgavai arī bija tetovējumi.
"Reddit" lietotāji aktīvi apsprieda šo situāciju. Lielākā daļa uzskatīja līgavas rīcību par ārkārtīgi necieņpilnu un pazemojošu.
"Kad fotogrāfs aicina līgavas māsas kopējai bildei, bet vienai jāatkāpjas malā - vai tad neviens neredz, cik tas ir neveikli?" rakstīja kāds lietotājs.
Daži ieteica sievietei vispār neierasties uz kāzām, citi - izdomāt attaisnojumu vai atklāti paskaidrot, kāpēc viņa atsakās fotografēties. Bija arī tādi, kas uzskatīja, ka līgava varēja atrast radošu risinājumu - piemēram, lūgt kleitu ar garām piedurknēm vai vēlāk vienkārši retušēt tetovējumu.
Lielākā daļa komentētāju bija vienisprātis: ja draudzībā jāslēpjas, tā diez vai ir īsta draudzība. "Ja kāds lūdz tevi aiziet, lai viņa bildes būtu skaistākas, tad problēma nav tetovējumā - problēma ir viņā pašā," trāpīgi atzīmēja kāds "Reddit" lietotājs.