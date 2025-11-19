Psihologi: šīs trīs pazīmes liecina, ka cilvēkam ir tieksme uz atkarībām
Vēsturiski vārds “atkarība” ir saistīts ar alkohola vai narkotiku lietošanu. Taču mūsdienu TikTok un citu sociālo tīklu laikmetā vārds “atkarība” ir ieguvis vēl niansētāku nozīmi.
Ja aplūkojam platformu, kurā mirkļbirka #addictivepersonality ir ieguvusi 22 miljonus skatījumu, redzam, ka lietotāji daudzus simptomus raksturo kā “tieksmi pārspīlēt vai pārmērīgi ļauties baudām”. Psihologi uzskata, ka, ja cilvēka atkārtota uzvedība regulāri traucē viņa ikdienas funkcionēšanai, ir vērts meklēt veidus, kā kontrolēt šos impulsus, norāda cnbc.com.
“Cilvēkam ar atkarību “nepieciešama tūlītēja vajadzības apmierināšana,” saka Detroitā dzīvojošā psiholoģe Mišela Leno. “Viņiem var būt grūtības nomierināties, ja viņu vajadzības netiek apmierinātas uzreiz,” viņa saka.
Šeit ir trīs galvenās pazīmes, kas liecina, ka jūs vai kāds jums pazīstams cilvēks varētu būt persona, kurai ir tieksme uz atkarībām:
Jūsu rituāli ir nemainīgi
Rutīna var nodrošināt stabilitāti un mazināt trauksmi. Tomēr cilvēks ar personību, kurai ir tendence uz atkarībām, var pieturēties pie noteiktiem procesiem uz laika plānošanas rēķina. “Jums ir grūti iziet no mājas, neveicot šos rituālus, un, ja aizmirstat, vai esat tos izpildījis, jūs nokavējat, lai pārliecinātos, ka šīs konkrētās lietas tiešām ir paveiktas,” saka Leno.
Jums ir trūkuma domāšanas veids
Ja atrodat kaut ko, kas jūs apmierina, jūs cenšaties to iegādāties vairumā. “Runa ir par nopietnu ilgtermiņa domāšanu: “Ko es darīšu, ja to nevarēšu iegūt?”” saka Leno. Doma, ka kaut kas, kas sniedz tūlītēju apmierinājumu, nav pieejama, ir ārkārtīgi strespilna.
Jums ir grūti būt klātesošam sociālās mijiedarbības laikā
Tas var šķist neticami, saka Leno, bet daudziem cilvēkiem, kuru personībai ir raksturīga tendence uz atkarībām, ir grūtības socializēties ar citiem. Tas ir tāpēc, ka visam, ko viņi dara, ir jābaro viņu atkarība.
Jums varētu būt grūti uzturēties ballītē, jo nezināt, vai saruna vai pieredze sniegs jums tūlītēju apmierinājumu.
“Viņiem ir grūti socializēties, jo viņiem jāzina, ka šajā gadījumā viņi saņems to, kas viņiem nepieciešams,” saka Leno.
Kā ierobežot atkarības tendences
Ja jūtat, ka daži impulsi traucē jums dzīvot līdzsvarotu dzīvi, sāciet ar sadarbību ar terapeitu, lai tos identificētu, saka Leno. "Katru dienu pierakstiet un dienasgrāmatā ierakstiet, kādi ieradumi vai uzvedība jums traucē," viņa saka. Pēc tam kopā ar terapeitu varat atrast veidus, kā ierobežot savas tieksmes. "Piemēram, varbūt, lai ierobežostu savu iepirkšanās atkarību, jūs varat ieviest konkrētu debetkarti ar noteiktu naudas summu," saka Leno. Šādas izmaiņas var palīdzēt mazināt dažas no jūsu atkarību izraisošākajām tieksmēm.