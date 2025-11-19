Jaunieši cīnās ar atkarībām: pēc pandēmijas ārstēto skaits pieaudzis
Lai gan pēdējo desmit gadu laikā samazinājies pirmreizēji no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarībām ārstēto jauniešu skaits, kopš Covid-19 pandēmijas to skaits atkal sācis pieaugt, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.
Pēdējo desmit gadu laikā Latvijā saglabājas augsts jaunu cilvēku īpatsvars, kuri ārstējas no narkotisko, psihotropo vai citu psihoaktīvo vielu lietošanas sekām. Īpaši bieži šādi gadījumi tiek novēroti jaunu vīriešu vidū, kas ir 70-80% no ārstniecību saņēmušajiem jauniešiem 18-29 gadu vecumā.
Dati liecina, ka katrs trešais no pirmreizēji ārstētajiem pacientiem ar akūtu intoksikāciju vai kaitējošu vielu lietošanu ir 18-29 gadus vecs jaunietis. Kopš 2013. gada šis īpatsvars būtiski nav mainījies - 32,5% 2013. gadā un 34,1% 2023. gadā.
Dati rāda, ka jauniešu vidū atkal pieaug ārstēšanās gadījumu skaits saistībā ar psihoaktīvu vielu lietošanu. Pēc krituma 2021. gadā, kad stacionāros pirmreizēji nonāca 31% pacientu ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, ko izraisījusi vielu lietošana, nākamajos gados rādītājs atkal sācis pieaugt - līdz 33% 2022. gadā un 32% 2023. gadā.
Arī narkotisko, psihotropo un toksisko vielu akūtu intoksikāciju gadījumu īpatsvars jauniešu vidū 2023. gadā sasniedza 34%, kas ir augstākais rādītājs kopš 2019. gada.
Līdztekus pēdējo desmit gadu laikā gados jaunu cilvēku īpatsvars starp pirmreizēji ārstētajiem pacientiem ar alkohola akūtām intoksikācijām samazinājies gandrīz uz pusi. 2013. gadā šajā grupā bija teju katrs piektais jeb 19% pacientu, bet 2023. gadā - vairs tikai katrs desmitais jeb 9,8%.
Analizējot jauniešu ārstēšanās datus pēc vecuma grupām, redzams, ka alkohola atkarība biežāk skar 25 līdz 29 gadus vecus cilvēkus. 2013. gadā šajā grupā ārstniecības iestādē pirmreizēji nonāca 109 jaunieši, bet 2023. gadā - jau tikai 29. Arī 18 līdz 24 gadu vecumā pacientu skaits sarucis no 53 līdz 24.