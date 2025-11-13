Cesvaines pilī kronēta Latvijas gada omīte, noslēdzot konkursu “Grandma Latvija 2025”
2025. gada 8. novembrī Cesvaines pilī valdīja svinīga un sirsnīga atmosfēra – šeit norisinājās konkursa "Grandma Latvija 2025" kronēšanas ceremonija. Pasākumā satikās elegance, sievišķība un dzīves gudrība – tika godinātas un kronētas trīs pirmo vietu ieguvējas, skatītāju simpātija un piešķirtas 13 nominācijas.
Katra no finālistēm saņēma īpašu nomināciju, kas atspoguļoja žūrijas vērtējumu un unikālo personību. Konkursa mērķis ir celt sievietes pašapziņu, apzinoties savu viedumu un dalīties dzīves pieredzē, kā arī saprast to, ka dzīve var būt vērtīga, skaista un prieka pilna jebkurā vecumā. Kopt latviskās un ģimeniskās tradīcijas, apgūt jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, vēsta Madonas pašvaldības mājaslapa.
Tieši novembris kā patriotu mēnesis tika izvēlēts konkursa noslēgumam, jo šis ir laiks, kad tiek godinātas ģimenes vērtības, tradīcijas. Lielas ģimenes pamatā ir vairākas paaudzes.
Ja ģimenē ir ome, stipras divas paaudzes – tad noteikti būs arī trešā – mazbērni. Konkursa finālā ir 13 omes un viņas audzina 60 mazbērnus, apliecinot, ka mīlestībai, dzīvespriekam un skaistumam nav vecuma robežu.
Konkurss "Grandma Latvija 2025" aizsākās 12. aprīlī, pulcējot kopā 13 sirsnīgas un harizmātiskas sievietes, kurām ir mazbērni no dažādiem Latvijas reģioniem un kuras bija iekļuvušas konkursa finālā.
Konkurss norisinājās piecās tematiskās kārtās, kas atklāja finālistu daudzpusību un radošumu.
Pirmā kārta “Dārza svētki” notika 11. maijā “Dārzā zem saules”: pavasara svinību pasākums veltīts māmiņu dienai;
Otrā kārta “Tautas tērpu festivāls” notika 14. jūnijā Jūrmalas Brīvdabas muzejā: Latvijas tradīciju un kultūras mantojuma godinājums;
Trešā kārta “Galdiņ klājies” notika 16. augustā Valtera raga ostā: kulinārās prasmes, galda klāšana, radošums, viesmīlības šarms.
Ceturtā kārta notika 20. septembrī studijā “Kvites Design” - Modes skate “Ceļojums uz Venēciju”, elegance, pašapziņa un personīgais stils. Tikšanās ar stilistiem, modes ekspertiem u.c.
Piektā kārta “Talanti” notika 1. novembrī pamatskolā “Rīdze”. Tika demonstrēti talantu video, kā arī prasme izmantot tehnoloģijas.
Noslēdzošais konkursa pasākums ar žūrijas vērtējumu, nominācijām un pati kronēšanas ceremonija notika 8. novembrī Cesvaines pilī.
Konkurss “Grandma Latvija” ir daļa no starptautiskā projekta “Grandma Universe”, kas godina un iedvesmo sievietes visā pasaulē, pierādot, ka sieviete var būt gan eleganta, gan aktīva, gan iedvesmojoša personība arī tad, kad viņai ir mazbērni. Tāpēc konkursa nosaukums ir angļu valodā "Grandma Latvia" saskaņā ar valodas centra atļauju, kā arī pamatojoties uz to, ka nevienu no 13 omītēm ģimenē nesauc par vecmammu.
"Grandma Latvia" organizatori ir saņēmuši sertifikātu un ir pilnvaroti oficiāli pārstāvēt un deleģēt Latvijas dalībnieci "Grandma Univers" pasaules konkursam, nodrošinot likumīgu un ekskluzīvu pārstāvniecību starptautiskā līmenī. "Grandma Latvia" organizatoriem (Vivai Kvitei, Janai Jankovskai, Dacei Krūmanei) ir piešķirtas ekskluzīvas tiesības organizēt "Grandma" konkursu Latvijā un dalībniecei, kas pārstāv Latviju pasaules konkursā, ir jābūt nacionālā konkursa "Grandma Latvia" uzvarētājai.
Cesvaines pilī Konkursa “Grandma Latvija 2025” finālistēm tika piešķirti arī tituli pēc žūrijas vērtējuma, kurš bija visā konkursa garumā, finālistes ieguva sekojošus titulus:
Nellija Degle (Jūrmala) – PERSONĪBA
Linda Gruziņa (Tukums) – ELEGANCE
Laila Pole (Jēkabpils) – ŠARMS
Zaiga Lazdiņa Radziņa (Rīga) – TALANTS
Mairita Konstante Kunstapele (Tukums) – FOTO
Valda Upeniece (Saldus) – DĀMA
Laila Jēkabsone (Rīga) – TALANTS
Aiva Bistrova (Rīga) – PRESTIŽS
Aija Brice Berga (Saldus) – LATVIJAS LEPNUMS UN GODS
Marika Šķēle (Cesvaine) – GRĀCIJA
Ināra Skuja (Ogre) – RADOŠUMS
Antra Grunava (Rīga) – IEDVESMA
Sanita Everte (Tukums) – POZITĪVISMS
Tika kronētas trīs pirmo vietu ieguvējas:
1.vieta – GRANDMA LATVIJA 2025 – Marika Šķēle
2.vieta - Mairita Konstante Kunstapele
3.vieta – Laila Jēkabsone
Skatītāju simpātija – Laila Pole
Ar šo konkursu uzturam pretimnākošu attieksmi sabiedrībā par sievietēm ar mazbērniem, stiprinām paaudžu saites, izceļot to nozīmīgumu. Ļaujam finālistēm publiski dalīties ar saviem stāstiem un pieredzi, kļūstot par iedvesmas avotu arī citām ģimenēm un jaunākajām paaudzēm, cienīt, izcelt latviskās un ģimeniskās tradīcijas un apgūt jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas.
Organizētāji sevišķi pateicas par noslēguma pasākumu Cesvaines pils vadībai, “Dzintars”, “Una Style”, “Divi torņi”, Zintim Reizinam. Pasākumu organizē biedrība MULINE, kas dibināta 2018. gadā, un konkursa mērķis ir celt sievietes pašapziņu, izcelt latviskās un ģimeniskās tradīcijas, kuras nodot tālāk nākamajām paaudzēm.