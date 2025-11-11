Kā vecākiem tikt galā ar bērnu "nē" periodu un saglabāt robežas? Skaidro attiecību treneris Kristaps Ozoliņš
Pašmāju realitātes šova "Ģimene burkā" dalībnieku Dzenīšu mājās aug trīs bērni - dvīņi, kas mācās pirmajā klasē, un mazais Ričards, kurš bieži vien mēdz pārbaudīt vecāku robežas. Šajā reizē viņš ir izdomājis, ka teiks skaļu "Nē!" apģērbam.
Attiecību treneris Kristaps Ozoliņš, šo vērojot no malas, neslēpj - šāds periods ir visiem, galvenais laikus iemācīties ar to tikt galā. Viņš stāsta: ""Nē" periods ir katram bērniņam no pusotra līdz pat triju gadu vecumam. Šajā vecumā bērniņš sāk sevi apzināties kā autonomu vienību, viņš sāk gribēt savā dzīvē kaut ko noteikt. Kāpēc šis vārdiņš "nē"? Pirmkārt, viņš ir ļoti viegli izrunājams, otrkārt, mēs paši to bērniņam mācām un bērniņš to nokopē. Tajā brīdī, kad mēs sakām, lai viņš ģērbjas, viņš automātiski pasaka: "Nē!" Tajā brīdī mēs viņam sākam piedāvāt bonusus – saldējumu, Disnejlendu, ko tik vēl, lai tikai viņš ģērbtos. Bērniņš saprot – šiten ir baigā zelta bedre!"
Tāpat attiecību treneris neslēpj savu padomu, kā šajā periodā palīdzēt bērniņam: "Pirmkārt, bērniņš kaut ko savā dzīvē grib un dodam viņam iespēju viņam arī kaut ko noteikt savā dzīvē."
Kā piemēru viņš min ļaut bērniņam izvēlēties, kādā krāsā krekliņu vilkt, lai viņam nebūtu iespēja pateikt “nē”. Tāpat iespējams sākt mācīt kādu cēloņsakarību, piemēram, ja viņš apģērbsies, tad varēs darīt ko citu.