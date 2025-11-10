Šonedēļ populārākais vārds - Mārtiņš; vispopulārākais bērnu vārds - Marks
No kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Mārtiņš (12445). Savukārt jaundzimušajiem populārākais vārds ir Marks - jau 113 šogad dzimušus zēnus vecāki nosaukuši šajā vārdā. Sveicam Mārtiņus, Markus un pārējos, kuri šonedēļ svin vārdadienu!
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Markuss (4893), Marks (4238), Mārcis (2588), Jevgeņijs (2562), Nellija (1160), Ojārs (1144) un Rainers (1062), liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati. Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Banga (14), Leopolds (72), Eižens (76), Kornēlija (76), Vikentijs (78) un Kaija (78).
Vēl vārdadienu šonedēļ svin 849 Jevgeņijas, 527 Undīnes, 178 Glorijas, 171 Fricis, 120 Vincenti un 101 Unda.
Šogad dzimušajiem bērniem populārākais vārds ir jau pieminētais Marks (113) un arī Markuss (69). 22 zēnus šogad vecāki izvēlējušies nosaukt senajā un spēcīgajā latviešu vārdā - par Mārtiņu.
16 jaundzimušajiem puikām šajā gadā dots vārds Rainers, 15 - Mārcis. 10 šogad dzimušas meitenes tikušas pie vārda Nellija, septiņas - Undīne. Seši zēni nosaukti par Frici, pieci - par Vincentu, divi - par Eiženu. Pa vienai reizei šogad jaundzimušajiem bērniem doti vārdi Ojārs, Unda un Glorija. Citi šīs nedēļas aktuālie vārdi šogad jaundzimušajiem pagaidām nav reģistrēti.