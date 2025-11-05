Brīnums nenotika: mirusi trīs gadus vecā britu meitenīte Matilde, kura, atstāta bez pieskatīšanas, iekrita baseinā Grieķijā
Tūristu iemīļotajā Grieķijas Rodas salā notikusi traģēdija: bez uzraudzības atstāta trīs gadus veca britu meitenīte iekritusi viesnīcas baseinā. Gandrīz divas nedēļas vēlāk viņa mirusi slimnīcā Anglijā.
Mazā Matilde kopā ar ģimeni atvaļinājuma laikā bija aizceļojusi uz piejūras kūrortā Rodas salā. Viņa tika atrasta bezsamaņā viesnīcas kompleksa baseina dibenā pēc tam, kad viņas 44 gadus vecais krusttēvs, kuram tobrīd bija uzticēta bērna pieskatīšana, esot atstājis viņu vienu uz apmēram 10 minūtēm, ziņo Daily Star.
Meitene tika nogādāta ārstniecības iestādē, vairākas dienas kritiskā stāvoklī pavadīja Rodas un Krētas slimnīcās, tad nolemts viņu ar lidmašīnu transportēt uz Lielbritāniju. Ārsti cīnījās par meitenītes dzīvību, diemžēl slimnīcā Anglijā viņa mirusi.
Tiek vēstīts, ka traģēdijas vietā viesnīcā bija arī kāda britu ārste, viņa ielēca ūdenī, lai glābtu bērnu. Viņa sniedza pirmo palīdzību, veica sirds masāžu un elpināšanu, līdz ieradās mediķi. Meitene tika nogādāta Rodas Vispārējā slimnīcā, pēc tam Krētā un pēc tam Apvienotajā Karalistē.
Izmeklēšanā tika konstatēts, ka viesnīcā bija minimāli drošības pasākumi: nebija norīkota persona, kas pieskata baseinu, nebija dežurējoša glābēja un pie baseina nebija glābšanas aprīkojuma.
Policija ir arestējusi 54 gadus veco ceļojumu aģentu, kas bija atbildīgs par viesnīcas viesiem, un meitenes krusttēvu, kuriem tagad ir izvirzītas apsūdzības saistībā ar bērna nāvi. Apsūdzības ir izvirzītas arī 57 gadus vecajam viesnīcas īpašniekam un direktoram. Meitenes krusttēva advokāts Antonis Zervoss sacīja, ka viņa klients "neredzēja bērnu un nebija viņa tuvumā", savukārt viesnīcas direktora advokāts sacīja, ka baseins nav pietiekami liels, lai būtu likumīgi pieprasīt glābēja klātbūtni.
Policija ir pārskatījusi videonovērošanas ierakstus, lai noskaidrotu incidenta apstākļus, un paziņojusi, ka izmeklēšana turpinās.
Britu mediķiem mazo Matildi izglābt diemžēl neizdevās. Ārsti ģimenei sacīja, ka viņai ir neatgriezeniski smadzeņu bojājumi. Slimnīcas direktors Mihaliss Sokoreloss Matildes stāvokli raksturoja kā "smadzeņu nāvi". Viņš teica: "Bērns acīmredzami ir atradies ūdenī ilgu laiku. Viņa pilnībā nereaģē."
Saskaņā ar vietējo mediju ziņojumiem, pēc novērošanas kameru ierakstiem secināts, ka meitene ūdenī atradusies vismaz 10 minūtes un viņu aizsedza piepūšamās bumbas, tāpēc baseinā iekritušais bērns nebija redzams, ziņo Metro.co.uk.